Este simples truque garante água fresca durante todo o dia de praia

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

Não deixe que a água morna estrague o seu dia de praia! Com este truque simples, vai conseguir mantê-la fresca durante horas, mesmo sob o sol mais intenso.

Como é que ninguém tinha pensado nisto antes? Este truque vai transformar a forma como transportas uma garrafa de água num longo dia de praia.

Manter a água fresca nos dias de calor normalmente exige garrafas térmicas, coolers ou paragens estratégicas num café. Mas a criadora de conteúdos Virginia Hernandez partilhou um método que mostra que não precisas de nada disso — apenas de itens que já tens em casa.

O processo é muito simples:

  • Enche a garrafa até metade com água e coloca-a no congelador, na vertical ou deitada.

  • Depois de congelada, completa a outra metade com água à temperatura ambiente.

O gelo dentro da garrafa mantém a bebida fresca durante várias horas e, à medida que derrete, fornece um fluxo constante de água fresca, de acordo com o site Away.

Para além de ser prático e económico, este método evita o recurso a embalagens descartáveis e reduz o consumo energético associado a sistemas de refrigeração portáteis.

Temas: Água Praia

