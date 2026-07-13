Deixámos de beber água gelada depois de descobrir isto. Nunca imaginámos o motivo

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Quase toda a gente já ouviu dizer que beber água gelada faz mal. Mas será que é verdade? A resposta de uma médica pode mudar a forma como olha para este hábito.

Nos dias de temperaturas mais elevadas, beber um copo de água com gelo ou saborear um gelado torna-se quase irresistível. Ainda assim, há pessoas que, depois de consumirem bebidas ou alimentos muito frios, sentem a digestão mais pesada, inchaço ou algum desconforto abdominal. Mas será que a água gelada faz realmente mal à digestão?

Segundo o site La Vanguardia, a médica Silvia Gómez Senent esclarece que, para a maioria das pessoas, a resposta é não. Embora a água muito fria não bloqueie a digestão, pode, em determinadas situações, torná-la temporariamente mais lenta e menos confortável.

"A água fria não bloqueia a digestão, mas se estiver demasiado fria pode torná-la mais lenta e menos confortável", explica.

De acordo com a especialista, quando uma bebida muito fria chega ao estômago, o organismo pode reagir com uma contração temporária dos vasos sanguíneos dessa região. Em simultâneo, o esvaziamento do estômago pode abrandar ligeiramente.

Embora esta reação não se verifique em todas as pessoas, quem tem um sistema digestivo mais sensível poderá sentir enfartamento, inchaço, pequenos espasmos ou desconforto abdominal.

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Apesar disso, Silvia Gómez salienta que estes efeitos são, regra geral, ligeiros e passageiros, não representando qualquer risco para pessoas saudáveis.

A médica explica ainda que esta sensação tende a ser mais frequente após refeições abundantes, em dias de calor intenso, depois da prática de exercício físico ou em pessoas com digestões mais delicadas.

Nestas circunstâncias, o organismo está a gerir vários fatores em simultâneo, como a digestão, o aumento da temperatura corporal e uma possível desidratação. Se, nesse momento, for ingerida rapidamente uma bebida muito gelada, o contraste térmico pode provocar uma sensação de peso ou desconforto digestivo.

Durante períodos de calor extremo, a especialista aconselha a optar por água fresca em vez de água com muito gelo e a beber os líquidos de forma gradual.

Desta forma, é possível manter uma boa hidratação, ao mesmo tempo que se evita um choque térmico mais intenso no aparelho digestivo.

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Temas: Água Silvia Gómez Senent
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