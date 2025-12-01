Air Fryer Princess XXL: a estrela de 11 litros que está a voar no último dia de Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

De 198€ para 81€. E não é por acaso que vende aos milhares

O último dia de Black Friday trouxe um corte difícil de ignorar: a Air Fryer Princess XXL desceu dos 198€ para apenas 81€. Uma diferença que explica, em parte, porque teve mais de duas mil compras só no último mês e porque continua a esgotar em várias lojas. Com 11 litros de capacidade e uma média de 4,3 estrelas em mais de 23.000 avaliações, esta air fryer tornou-se uma das mais procuradas do momento — sobretudo por conseguir substituir o forno gastando cerca de metade da energia.

Um forno compacto que faz (quase) tudo

A dimensão de 11 litros abre espaço para refeições completas: cabe uma pizza de 23 cm, um frango de 1,2 kg e vários acompanhamentos graças às três grelhas incluídas. A circulação de ar quente reduz até 80% da gordura, mantendo os alimentos crocantes por fora e macios por dentro. O cilindro rotativo para batatas fritas — um dos grandes trunfos deste modelo — permite fazer batatas quase sem óleo, de forma uniforme e sem necessidade de mexer.

Programas automáticos para simplificar o dia

A Princess não se limita a fritar. Com 10 programas pré-definidos, permite assar, grelhar, torrar, desidratar fruta ou descongelar. O ecrã tátil torna tudo mais intuitivo, permitindo ajustar a temperatura entre os 80 e os 200 °C. Além da cesta rotativa, inclui ainda um espeto para assar, pensado para quem gosta de obter resultados de forno sem o consumo energético habitual.

O que dizem os utilizadores

Com mais de 23.000 avaliações, as opiniões são claras: “Funciona muito bem, com bastante espaço para um frango inteiro”, escreve um utilizador. Outro destaca o ponto forte do cilindro: “As batatas fritas ficam espetaculares, crocantes e saudáveis.” Há também quem valorize o lado prático: “Todos os acessórios podem ir à máquina de lavar loiça, o que é um alívio.” Muitos resumem a experiência a uma mudança de hábitos na cozinha: “É a melhor compra que fiz este ano. Já não imagino cozinhar sem ela.” E há quem deixe o aviso final: “Vale cada cêntimo. Se tiver espaço, não hesite.”

Com um preço abaixo dos 100€ e funcionalidades que rivalizam com um forno tradicional, não surpreende que este modelo esteja a gerar tanta procura no último dia de Black Friday. A forte redução de preço, aliada à capacidade de 11 litros e ao cilindro para batatas fritas, tem contribuído para que este eletrodoméstico se destaque entre quem procura uma forma mais prática e económica de cozinhar — seja em Portugal, Espanha ou noutros mercados onde a Amazon entrega.

