Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

Este artigo pode conter links afiliados*

Com 10 programas automáticos, esta air fryer faz muito mais do que fritar

A Air Fryer Princess é um daqueles aparelhos que rapidamente se tornam indispensáveis. Com 11 litros de capacidade, prepara refeições completas em pouco tempo, poupando até 60% de energia quando comparada com o forno tradicional. Está atualmente disponível na Amazon por 121 euros.

Capacidade para refeições grandes

Com espaço para uma pizza de 23 cm ou um frango de 1,2 kg, esta air fryer foi pensada para famílias. Inclui um cilindro rotativo para preparar batatas fritas crocantes com pouco ou nenhum óleo e promete reduzir até 80% da gordura nos alimentos graças ao sistema de circulação de ar quente.

Mais do que fritar

Não se limita a fritar. A Air Fryer Princess tem 10 programas automáticos, permitindo grelhar, assar, torrar, desidratar fruta e até descongelar. O ecrã tátil digital facilita a escolha da temperatura entre 80 ºC e 200 ºC. Vem acompanhada de três grelhas, um espeto para assados e a cesta rotativa para as batatas.

O que dizem os compradores

Com uma média de 4,3 estrelas, os comentários são consistentes: “Funciona muito bem com bastante espaço para um frango inteiro!”, partilha um utilizador. Outro acrescenta: “As batatas fritas ficam espetaculares, crocantes e saudáveis”. Há ainda quem diga: “É a melhor compra que fiz este ano. Já não imagino cozinhar sem ela”.

A facilidade de limpeza também é apontada como um ponto forte, já que todos os acessórios podem ir à máquina de lavar loiça. Sobre a versatilidade, alguém escreve: “Uso para fritar, aquecer e assar. É mesmo do melhor”. E para quem ainda hesita, fica um testemunho simples: “Vale cada cêntimo. Se tiver espaço, não hesite”.

Adquira a air fryer aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

