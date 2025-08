Estes são os 6 locais da cozinha onde não deve usar a air fryer

Embora seja um dos electrodomésticos mais práticos e populares dos últimos tempos, a air fryer exige alguns cuidados na sua utilização. Um dos mais importantes passa pelo local onde é colocada. Descubra os 6 sítios da cozinha onde nunca deve pôr a sua air fryer – por segurança, eficiência e durabilidade do aparelho.

A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares nas cozinhas, graças à sua praticidade, versatilidade e ao facto de permitir uma confeção mais saudável. No entanto, o local onde a coloca pode ter impacto tanto no desempenho do aparelho como na segurança do seu lar.

Segundo o site Ideal Home, estes são os 6 locais que deve evitar ao escolher onde utilizar a sua air fryer: