A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

Descubra uma função pouco conhecida da sua air fryer que pode facilitar muito o seu dia a dia na cozinha. Esta funcionalidade inovadora vai permitir-lhe preparar pratos mais saborosos, de forma mais rápida e prática, mudando para sempre a forma como utiliza este eletrodoméstico essencial.

Se alguém pensa que a air fryer serve apenas para fazer batatas, está na altura de descobrir um segredo que pode facilitar ainda mais o dia a dia: a função de descongelar. Muitos desconhecem esta utilidade, sobretudo no que diz respeito ao pão congelado, algo muito comum para quem gosta de ter sempre pão fresco disponível.

Esqueceu-se de comprar pão? Não há problema. Com a air fryer, é possível transformar pão congelado em pão quente, com a textura ideal, em poucos minutos, segundo o site grego Iefimerida.

Como proceder?

Pré-aqueça a air fryer a 100ºC. Coloque as fatias de pão no cesto, assegurando que o ar circula bem à volta. Ligue o aparelho a baixa temperatura e programe até 10 minutos (o tempo pode variar consoante o tamanho das fatias). Verifique de tempos a tempos até confirmar que o interior está descongelado (pode até furar o pão para assegurar). Aumente gradualmente a temperatura, sem ultrapassar os 180ºC, para conseguir um toque crocante.

Desta forma, obtém pão descongelado, com uma crosta estaladiça e um interior macio, praticamente como se tivesse acabado de sair do forno!

E será que sabe congelar o pão da melhor forma? Aqui ficam algumas dicas! De acordo com uma gastroenterologista, congelar o pão pode mesmo torná-lo mais saudável.

Este truque simples pode transformar a rotina na cozinha, garantindo uma experiência mais saborosa, sem perder tempo nem qualidade.