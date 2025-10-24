Descubra quais alimentos não deve usar na air fryer. Alguns vão surpreendê-lo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30
Air fryer
Air fryer
Image by freepik

Se é fã da air fryer, saiba que há certos alimentos que simplesmente não se dão bem com ela. Descubra quais deve evitar e porquê.

As air fryers rapidamente conquistaram o coração de muitos consumidores, oferecendo uma forma prática de preparar alimentos através do ar quente, em vez de óleo. No entanto, especialistas alertam para sete alimentos que devem ser evitados neste tipo de confeção, como destacou o site da Globo.

Apesar de ser comum a ideia de que é possível fazer pipocas na air fryer, o site da Globo explica que isso não é recomendado. A maioria dos modelos não alcança a temperatura necessária para estourar os grãos de milho, resultando numa mistura de grãos não estourados e outros queimados, em vez de um snack crocante e saboroso.

As massas também não devem ser colocadas na air fryer, pois necessitam de água para cozinhar, algo que o aparelho não proporciona. Além disso, tentar preparar molhos para massas na air fryer pode danificar o equipamento, de acordo com a mesma fonte.

Embora algumas pessoas utilizem a air fryer para preparar torradas, o site da Globo observa que, com o tempo, o pão perde a crocância e pode ficar duro, o que compromete a textura ideal.

Os especialistas citados pela Globo alertam ainda que o arroz não deve ser preparado na air fryer. Tal como acontece com as massas, o arroz precisa de água para cozinhar, e o aparelho não consegue garantir esse processo.

No caso das verduras frescas, como alface, couve e espinafre, o site O Globo indica que o calor intenso da air fryer desidrata as folhas, deixando-as com uma textura desagradável.

Quanto ao queijo fresco, a recomendação é de cautela. Embora produtos congelados que contenham queijo — como o pão de queijo — sejam ideais para o aparelho, a Globo explica que os queijos frescos têm baixa temperatura de fusão e derretem rapidamente, o que pode levar a que se queimem durante o preparo.

Por fim, o artigo sublinha que cozinhar um frango inteiro na air fryer não é aconselhável. Para o aparelho funcionar corretamente, o ar quente precisa de circular livremente à volta da comida. Como o frango ocupa demasiado espaço, a parte externa tende a queimar, enquanto o interior pode permanecer cru, comprometendo o resultado final.

