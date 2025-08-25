Do papel vegetal à cerâmica: o que pode (ou não) ir à air fryer?

A air fryer conquistou as cozinhas, mas ainda levanta dúvidas: afinal, que materiais podemos colocar lá dentro sem correr riscos?

A air fryer tornou-se um aliado indispensável nas cozinhas, já que permite preparar refeições de forma mais saudável e económica. Embora seja possível cozinhar diretamente no cesto, recorrer a materiais adequados facilita a limpeza, protege o revestimento antiaderente e ajuda a prolongar a vida útil do aparelho. Segundo o site Petit Chef, especializado em culinária, existem vários materiais seguros para usar na air fryer. O vidro resistente ao calor, como o refratário ou de borossilicato, suporta altas temperaturas sem risco de quebra, mas é fundamental confirmar sempre se o recipiente possui estas características antes de o utilizar. O papel vegetal, também conhecido como papel de forno, é uma opção prática e antiaderente, desde que usado corretamente: nunca deve ser colocado sozinho, sem alimentos por cima, porque o fluxo de ar pode levantá-lo e encostar aos elementos de aquecimento, provocando incêndio; atualmente, já existem moldes de papel próprios para fritadeiras que podem ser uma solução prática. Também as formas de metal, em aço inoxidável ou alumínio, são adequadas e particularmente indicadas para bolos, quiches, tartes ou outras receitas que necessitem de estrutura firme. Os moldes de silicone de qualidade alimentar e resistentes ao calor são outra alternativa segura, ideais para pequenas sobremesas, como muffins ou cupcakes, além de permitirem cozinhar diferentes pratos em simultâneo; a sua flexibilidade facilita ainda a limpeza e a remoção dos alimentos. A cerâmica resistente ao calor, desde que própria para forno, pode igualmente ser usada na fritadeira, distribuindo bem o calor e revelando-se perfeita para gratinados ou porções individuais, como ovos em cocotte. Já a folha de alumínio deve ser usada com cautela: não deve cobrir totalmente o fundo do cesto, de modo a não bloquear a circulação do ar quente, sendo recomendada apenas para embrulhar alimentos ou forrar parcialmente o cesto, sempre garantindo que o ar circula de forma adequada.

Em contrapartida, alguns materiais não devem ser utilizados, como o plástico, que nunca é seguro porque pode derreter com as altas temperaturas. A regra prática a reter é simples: se um recipiente ou molde é seguro para forno convencional, também será adequado para a fritadeira sem óleo. Assim, é possível experimentar diferentes materiais e testar novas receitas de forma prática, saudável e saborosa.