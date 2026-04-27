Faço tudo aqui e não preciso de virar nada”: A air fryer de 9 litros que substitui o seu forno

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Airfryer dupla Cecotec
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Esqueça as air fryers pequenas: este modelo gigante permite cozinhar dois pratos diferentes ao mesmo tempo e está a conquistar muitas famílias portuguesas.

Para quem tem de cozinhar para uma família inteira, uma air fryer convencional acaba por ser pequena. A frustração de ter de fazer várias "fornadas" termina com esta Cecotec de 9 litros, um verdadeiro "monstro" de capacidade que permite cozinhar pratos volumosos ou usar um separador para fazer dois alimentos distintos em simultâneo. Com uma média de 4,4 estrelas em mais de 1.200 avaliações, este modelo tornou-se um sucesso de vendas, registando mais de 50 compras só no último mês. Atualmente disponível por 100€, é a solução definitiva para quem quer rapidez sem abdicar do espaço.

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Poupe tempo: dois pratos, zero misturas

O grande diferencial deste aparelho é a sua versatilidade. Graças à gaveta de 9 litros com divisória removível, pode preparar o prato principal num lado e o acompanhamento no outro, com tempos e temperaturas totalmente independentes.

  • Capacidade XXL: 9 litros totais para frangos inteiros ou peças grandes de carne.
  • Dual zone: Cozinhe alimentos diferentes a temperaturas distintas em cada compartimento (4,5L + 4,5L).
  • Potência de 2850W: Garante que tudo fica crocante e suculento em tempo recorde.
  • Tecnologia PerfectCook: Circulação de ar quente 360º que elimina a necessidade de usar óleo.
  • 6 modos pré-configurados: Ajuste automático para batatas, carne, peixe ou pastelaria.
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O que diz quem já trocou o forno por esta máquina?

O feedback dos utilizadores destaca a facilidade de limpeza e a eficácia do separador. Como explica uma das compradoras satisfeitas: “Somos quatro em casa e o tamanho é perfeito. Uso o separador para cozinhar dois alimentos diferentes e o facto de poder programar tempos distintos para cada lado é uma ajuda fenomenal”.

Outra cliente reforça a versatilidade do aparelho: “Faço peixe, carne, legumes, pizzas... tudo!! E se quiser colocar um pedaço grande, retiro a divisória da gaveta e cabe tudo perfeitamente”.

Dicas para manter a sua air fryer como nova

Para garantir que a limpeza é feita num piscar de olhos, os utilizadores recomendam o uso de acessórios específicos que evitam que a gordura se acumule na resistência. Tapetes de silicone ou formas de papel perfurado são os melhores ajudantes para quem quer apenas "passar um pano húmido" no final. Se procura uma forma de jantar mais saudável, de forma rápida e sem sujar tachos e panelas, esta air fryer da Cecotec é, sem dúvida, o investimento que faltava na sua bancada.

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