Esta air fryer de 6,5 litros passou de 100€ para 50€  (e está a voar na Black Friday)

Quando um produto acumula mais de 23 mil avaliações e baixa para metade do preço, a atenção é inevitável

Com a Black Friday a marcar o ritmo das melhores oportunidades do ano, há produtos que rapidamente saltam para o topo das listas de mais vendidos. Entre eles está a air fryer Princess, que acumulou mais de 23 mil avaliações e mantém uma classificação média de 4,5 estrelas na Amazon. O motivo para tanta procura tornou-se ainda mais evidente hoje: o preço caiu de 100€ para 50€, uma descida que dificilmente passa despercebida nesta campanha. Há quem a descreva como “muito prática” e até quem diga que “substituiu completamente o forno”, um sinal claro de como se tem integrado no dia a dia de milhares de casas.

Capacidade generosa e cozinha mais eficiente

Este modelo distingue-se desde logo pela capacidade de 6,5 litros, suficiente para preparar cerca de 1,5 kg de batatas fritas de uma só vez, servindo grupos maiores sem complicações. A tecnologia de circulação de ar quente permite cozinhar com até 80% menos gordura, mantendo a textura e o sabor que muitos consumidores valorizam. Há quem sublinhe, por exemplo, que “até as batatas fritas ficam muito bem e saudáveis”. Outro ponto frequentemente mencionado é a rapidez: vários compradores referem que cozinha “mais depressa do que os métodos tradicionais”, o que ajuda a reduzir o tempo na cozinha sem prejudicar o resultado final.

Versatilidade para refeições do dia a dia

Apesar de ser muitas vezes escolhida para preparar batatas fritas, a air fryer permite cozinhar carnes, legumes, snacks e até bolos. Um utilizador conta que a usa “diariamente para quase tudo”, enquanto outro destaca que o tamanho “é excelente, cabe um frango inteiro”.

Os 12 programas automáticos e a opção de ajustar manualmente a temperatura e o tempo facilitam a adaptação a diferentes receitas, e o divisor incluído permite cozinhar dois alimentos em simultâneo — algo que muitos consideram especialmente útil para refeições rápidas durante a semana.

