Esta air fryer de 6,5 litros passou de 100€ para 50€  (e está a voar na Black Friday)

Este artigo pode conter links afiliados*

Air Fryer Princess 182061
Air Fryer Princess 182061
Foto: Amazon.es

Quando um produto acumula mais de 23 mil avaliações e baixa para metade do preço, a atenção é inevitável

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Com a Black Friday a marcar o ritmo das melhores oportunidades do ano, há produtos que rapidamente saltam para o topo das listas de mais vendidos. Entre eles está a air fryer Princess, que acumulou mais de 23 mil avaliações e mantém uma classificação média de 4,5 estrelas na Amazon. O motivo para tanta procura tornou-se ainda mais evidente hoje: o preço caiu de 100€ para 50€, uma descida que dificilmente passa despercebida nesta campanha. Há quem a descreva como “muito prática” e até quem diga que “substituiu completamente o forno”, um sinal claro de como se tem integrado no dia a dia de milhares de casas.

Capacidade generosa e cozinha mais eficiente

Este modelo distingue-se desde logo pela capacidade de 6,5 litros, suficiente para preparar cerca de 1,5 kg de batatas fritas de uma só vez, servindo grupos maiores sem complicações. A tecnologia de circulação de ar quente permite cozinhar com até 80% menos gordura, mantendo a textura e o sabor que muitos consumidores valorizam. Há quem sublinhe, por exemplo, que “até as batatas fritas ficam muito bem e saudáveis”. Outro ponto frequentemente mencionado é a rapidez: vários compradores referem que cozinha “mais depressa do que os métodos tradicionais”, o que ajuda a reduzir o tempo na cozinha sem prejudicar o resultado final.

Versatilidade para refeições do dia a dia

Apesar de ser muitas vezes escolhida para preparar batatas fritas, a air fryer permite cozinhar carnes, legumes, snacks e até bolos. Um utilizador conta que a usa “diariamente para quase tudo”, enquanto outro destaca que o tamanho “é excelente, cabe um frango inteiro”.

Os 12 programas automáticos e a opção de ajustar manualmente a temperatura e o tempo facilitam a adaptação a diferentes receitas, e o divisor incluído permite cozinhar dois alimentos em simultâneo — algo que muitos consideram especialmente útil para refeições rápidas durante a semana.

Adquira a air fryer aqui

air fryer princess

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Air fryer Air fryer princess Amazon Black friday 182061

RELACIONADOS

Pelos, ácaros e sujidade em colchões? Este aspirador de mão acaba com tudo

Quem disse que os aquecedores são todos feios? Este estilo retro da Rowenta está a 35 € na Black Friday

Este é um dos aquecedores mais vendidos da Amazon e custa apenas 30 euros

Black Friday: de 499€ para 129€, este é o aspirador robot que toda a gente quer

Dicas

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Hoje às 16:00

Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Hoje às 15:51

Estas 8 roupas podem acrescentar pelo menos 10 anos à sua aparência

Hoje às 15:00

Se a sua loiça está baça, temos a solução para si. E é mais simples do que magina

Hoje às 14:30

Black Friday: O modelo PUMA Smash V2 L está a menos de 30 euros. E combina com tudo!

Hoje às 12:30

Saiba quantas tomadas pode ligar numa só extensão e quais os sinais de sobrecarga

Ontem às 17:00

Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

26 nov, 12:26

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Hoje às 11:39

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 10:04

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Ontem às 11:51

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

Hoje às 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

Hoje às 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Hoje às 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

Hoje às 15:13

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Hoje às 14:14

Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

Hoje às 08:51

Fotos

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Hoje às 16:00

Ladrão fica preso e inconsciente por baixo de caixão. Vandalismo em cemitério traz à memória episódio insólito

Hoje às 15:52

Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Hoje às 15:51