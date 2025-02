Estes são os alimentos que não devem ser cozinhados na air fryer e que podem surpreendê-lo

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Embora a air fryer seja prática, alguns alimentos não devem ser preparados nesta fritadeira de ar quente. Especialistas apontam quais os 7 ingredientes que nunca deve colocar na air fryer. Saiba tudo aqui

As air fryers conquistaram rapidamente o coração de muitos, prometendo uma maneira prática de preparar alimentos com o uso de ar quente, em vez de óleo. No entanto, especialistas alertam para sete alimentos que devem ser evitados ao cozinhar na air fryer, como escreveu o site da Globo,