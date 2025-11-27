Não cozinhe mais estes 7 alimentos na air fryer

A air fryer tornou-se indispensável em muitas cozinhas, mas nem todos os alimentos são adequados para este método de confeção. Há sete ingredientes que devem ser evitados para garantir segurança, sabor e bons resultados. Sabe quais são?

À medida que surgem cada vez mais receitas para a air fryer, pode parecer que quase tudo é possível de preparar neste aparelho tão versátil. As batatas ficam fritas com muito pouco óleo, os ovos podem ser cozidos sem água e até se conseguem fazer bolos. No entanto, embora muitas coisas funcionem bem na air fryer, existem outras que devem ser mantidas afastadas deste equipamento de cozinha.

Segundo O Globo, há 7 alimentos que não devem ser cozinhados na air fryer por diferentes motivos. Descubra quais são na galeria acima.