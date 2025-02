Não cozinhe mais frango inteiro na air fryer: especialistas alertam e explicam o porquê

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Costuma colocar o frango inteiro na air fryer? Saiba as razões para reconsiderar o método de preparação.

As air fryers conquistaram rapidamente o coração de muitos, prometendo uma maneira prática de preparar alimentos com o uso de ar quente, em vez de óleo. No entanto, especialistas alertam para sete alimentos que devem ser evitados ao cozinhar na air fryer, como escreveu o site da Globo,

Pipocas

Apesar da crença popular de que é possível fazer pipocas na air fryer, o site da Globo aponta que isso não é recomendado. A maioria dos modelos não atinge a temperatura necessária para estourar os grãos de milho. O resultado costuma ser uma mistura de grãos não estourados e outros queimados, em vez de um snack crocante e saboroso. Massas e molhos

Outro alimento que não deve ser colocado na air fryer é a massa. As massas necessitam de água para cozinhar, algo que a air fryer não consegue fornecer. Além disso, tentar preparar molhos para massas na air fryer não é uma boa ideia, pois pode danificar o equipamento. Torradas

Embora muitas pessoas usem a air fryer para fazer torradas, o site da Globo destaca que, com o tempo, o pão pode perder a crocância e até ficar duro, comprometendo a textura ideal para uma boa torrada. Arroz

Especialistas citados pelo site da Globo alertam ainda para o arroz, que também não deve ser preparado na air fryer. Assim como as massas, o arroz necessita de água para cozinhar, o que a air fryer não consegue proporcionar. Verduras frescas

Verduras como alface, couve e espinafre não se dão bem na air fryer, segundo O Globo. O calor intenso do aparelho pode desidratar as folhas, resultando em uma textura desagradável. Queijo fresco

Embora produtos com queijo congelados, como o pão de queijo, sejam excelentes para a air fryer, o mesmo site brasileiro recomenda cautela com queijos frescos. Esses queijos possuem uma temperatura de fusão baixa e derretem rapidamente, o que pode levar a que queimem durante o processo. Frango inteiro

Por fim, o mesmo artigo alerta que cozinhar um frango inteiro na air fryer não é uma boa escolha. Para o aparelho funcionar corretamente, é necessário que o ar quente circule livremente ao redor da comida. Como o frango inteiro ocupa muito espaço, a parte externa pode queimar enquanto o interior ainda fica cru, comprometendo o resultado final.

Apesar de não ser recomendado cozinhar frango inteiro na air fryer, existem muitas outras formas de preparar frango e diversos alimentos de maneira deliciosa e saudável. A air fryer continua a ser uma excelente opção para quem procura praticidade e sabor. Descubra aqui algumas receitas irresistíveis que vão tornar as suas refeições ainda mais apetitosas e fáceis de fazer.