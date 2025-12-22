Air fryer com cesta extra larga e 10 programas desce de 152€ para 90€

Há dias para cozinhar com calma e dias para resolver o jantar depressa.

Há dias em que apetece cozinhar algo especial e outros em que só queremos que o jantar fique pronto sem complicações. A air fryer Moulinex Easy Fry XL Surface encaixa bem nesses dois cenários. Pensada para quem gosta de ter a casa organizada e a cozinha a funcionar sem stress, este modelo aposta num formato diferente do habitual, mais largo e mais baixo, que facilita a preparação de refeições completas, sem andar a mexer ou a virar alimentos a meio da cozedura.

Capacidade e formato que fazem a diferença

O grande destaque desta air fryer é a cesta XL extra larga, com um design plano que permite cozinhar os alimentos lado a lado. Dá para preparar até 1 kg de batatas fritas, várias peças de frango ou até uma pizza de 27 cm, tudo numa só camada. Quem já a utiliza refere precisamente isso: “O melhor é não ter de empilhar a comida, fica tudo cozinhado por igual”, escreve um comprador.

Apesar da grande superfície interior, o aparelho mantém um perfil baixo e não ocupa mais espaço do que o necessário na bancada, algo que muitos utilizadores valorizam no dia a dia.

Potência e cozedura uniforme

Com 2200 W de potência, a air fryer aquece rapidamente e mantém a temperatura estável durante a cozedura. A tecnologia Extra Crisp combina resistências superior e inferior com circulação de ar quente a 360°, o que ajuda a cozinhar os alimentos de forma uniforme dos dois lados.

Vários comentários destacam este ponto: “Cozinha muito bem de ambos os lados e fica tudo dourado sem precisar de virar” ou “nota-se mesmo a diferença da resistência dupla, sobretudo em pizzas e legumes”.

Programas automáticos e modos para pizzas

A air fryer inclui 10 programas automáticos, pensados para diferentes tipos de receitas, como frango, peixe, legumes ou produtos congelados. Para quem gosta de refeições práticas, estes programas ajudam a acertar tempos e temperaturas sem grande esforço.

Há ainda dois modos específicos para pizza, tanto para massa fresca como congelada. Segundo as avaliações, este é um dos pontos mais elogiados: “Faço pizzas congeladas em poucos minutos e ficam estaladiças” e “O tamanho é ideal para uma pizza inteira, sem ter de cortar”.

Janela de visualização e facilidade no dia a dia

Outro detalhe que faz diferença é a janela de visualização com luz, que permite acompanhar a cozedura sem abrir o aparelho. Isto ajuda a manter o calor e evita estar constantemente a interromper o processo. “Gosto muito de poder espreitar sem abrir, dá mais controlo”, refere um utilizador.

A limpeza também é simples, já que o cesto pode ir à máquina de lavar loiça. Para quem usa a air fryer com frequência, este é um ponto importante e frequentemente mencionado nas avaliações.

O que dizem quem já a usa

Com uma classificação média de 4,6 estrelas e milhares de avaliações, a Moulinex Easy Fry XL Surface é descrita como espaçosa, rápida e consistente nos resultados. “É ampla por dentro mas não ocupa muito espaço”, “Muito rápida e eficaz” e “Uso quase todos os dias” são comentários recorrentes.

No geral, é uma air fryer pensada para quem gosta de cozinhar bem, com menos vigilância constante, e quer resultados previsíveis numa cozinha organizada e funcional.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

