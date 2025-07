Batatas fritas na air fryer sem que pareçam congeladas: é assim que se faz

As batatas fritas congeladas são uma opção prática, mas com alguns truques simples é possível transformá-las num acompanhamento crocante e saboroso, ao estilo de um restaurante.

Eis algumas sugestões para elevar a qualidade destas batatas, mantendo a sua simplicidade.



A utilização da air fryer é uma das melhores formas de preparar batatas fritas congeladas, garantindo uma textura crocante sem excesso de gordura. De acordo com o site Funwave Foods, deve pré-aquecer-se o aparelho a 200 °C, distribuir as batatas no cesto sem as sobrepor e, se desejar uma textura ainda mais estaladiça, borrifar ligeiramente com óleo. Cozinham-se durante 12 a 15 minutos, mexendo a meio do tempo. O resultado é uma batata dourada e leve.

Para um sabor mais rico, o site AS USA sugere substituir o óleo por manteiga. Derreta-se a manteiga antes de envolver as batatas e leve-se ao forno ou à frigideira. Este método confere um sabor mais intenso e sofisticado, ideal para surpreender os convidados.

Depois de prontas, adicionar alho picado e ervas frescas, como salsa ou alecrim, é uma forma simples de intensificar o sabor. Esta dica é recomendada pelo site Fried Dandelions, e pode ser aplicada a batatas assadas ou fritas.

O site Food Republic aconselha ainda a mistura de raspas de limão com sal fino para temperar as batatas logo após a cozedura. Este toque cítrico ajuda a equilibrar a gordura e oferece uma nota refrescante que pode surpreender até os paladares mais exigentes.

Por fim, para garantir que as batatas fiquem crocantes por fora e macias por dentro, é fundamental que sejam cozinhadas numa única camada, sem estarem sobrepostas, seja no forno ou na air fryer. O site Rosemarie’s Kitchen recomenda pré-aquecer o forno a 220 °C e virar as batatas a meio da cozedura para assegurar uma textura perfeita e uniforme.