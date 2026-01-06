Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

  • Joana Lopes
  • Há 46 min
Cascas das batatas
Cascas das batatas
As cascas das batatas podem deixar de ser desperdício. Com uma air fryer em casa, basta um pouco de criatividade para transformar aquilo que ia para o lixo num petisco irresistível, económico e surpreendentemente saudável.

As cascas de batata, habitualmente deitadas fora, podem ganhar uma nova vida como um snack delicioso, acessível e crocante. Além de ajudarem a combater o desperdício alimentar, são uma opção prática para acompanhar refeições ou para servir como petisco rápido.

Para a preparação, comece por lavar cuidadosamente as batatas e retirar-lhes a casca. Coloque as cascas numa taça com água e deixe-as de molho durante 10 minutos. Depois, seque-as bem com um pano limpo e seco. Transfira-as para outra taça, junte azeite e envolva até ficarem bem cobertas.

Disponha as cascas na air fryer, escolha o programa de batatas fritas e cozinhe a 200 °C durante 8 minutos. A meio do tempo, mexa-as suavemente e retome a cozedura. Quando estiverem douradas e estaladiças, retire-as, polvilhe com sal grosso e sirva de imediato. O resultado é um petisco leve e irresistível, pronto a saborear.

