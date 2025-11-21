Com medo das toxinas? Esta air fryer com cesto em vidro é a solução (e está com desconto)

Este artigo pode conter links afiliados*

Esgotou em branco, voltou em preto e está com um desconto que não vai durar muito tempo

A preocupação crescente com as toxinas presentes nos utensílios de cozinha está a transformar as escolhas dos consumidores. Cada vez mais pessoas abandonam as air fryers tradicionais com cestos metálicos e procuram alternativas mais seguras: os modelos com cestos em vidro.

Um vídeo partilhado pela conta de Instagram @myhome.adma trouxe o tema para o centro das atenções, destacando os riscos associados aos revestimentos antiaderentes convencionais e à libertação de micropartículas potencialmente nocivas durante a utilização prolongada deste tipo de electrodomésticos. Felizmente, conhecemos uma air fryer segura, com cesto em vidro.

Nos últimos meses, a air fryer MIST da marca Create esteve esgotada na Amazon, mas voltou agora disponível em modelo preto e com promoção. O preço baixou de 102€ para 76€ durante a Black Friday – um desconto de 26€ que merece atenção. Com mais de 100 unidades vendidas no último mês, uma classificação de 4 estrelas e mais de 2.000 avaliações de clientes, este é claramente um dos produtos mais procurados do momento.

Porque é que o cesto em vidro é melhor?

O vidro está a conquistar a preferência dos consumidores e os motivos são claros. Os cestos metálicos tradicionais podem deteriorar-se com o uso frequente, libertando partículas indesejadas que acabam nos alimentos. O vidro, por outro lado, mantém-se inalterável.

O material é completamente inerte, não reage com os alimentos nem liberta substâncias tóxicas, mesmo quando exposto repetidamente a temperaturas elevadas. A limpeza também é mais simples: a superfície lisa e não porosa repele a gordura e facilita a remoção de resíduos, ao contrário dos revestimentos metálicos que tendem a acumular sujidade.

Há ainda uma vantagem prática que muitos utilizadores adoram: a transparência do cesto permite acompanhar todo o processo de confeção sem abrir o aparelho. Isto significa melhor controlo dos alimentos e menos desperdício de energia. A air fryer MIST inclui ainda uma função de vaporização, perfeita para quem quer preservar os nutrientes dos alimentos através de uma cozedura mais suave.

O que oferece a air fryer MIST da Create?

Com uma potência de 1300W, esta air fryer garante um aquecimento rápido e uniforme. A capacidade de 4,2 litros é suficiente para preparar refeições completas para 5 a 6 pessoas, ideal para famílias. As dimensões compactas (33,5 x 31 x 35,5 cm) permitem que o aparelho se integre facilmente em qualquer bancada sem ocupar demasiado espaço.

O equipamento inclui 6 programas automáticos que eliminam as dúvidas na preparação dos pratos mais comuns. Para quem gosta de experimentar, há sempre a opção de ajustar manualmente a temperatura e o tempo de confeção, oferecendo total liberdade na cozinha.

O que dizem os clientes?

As avaliações dos utilizadores confirmam a qualidade do produto. "Andava à procura de uma air fryer com cesto de vidro por questões de saúde e como é da Create, a escolha foi certeira. Estou muito satisfeita", partilha uma cliente.

Outro utilizador destaca a durabilidade: "Utilizo-a 4 a 5 vezes por semana e continua impecável. O cesto de vidro não tem nenhum arranhão e a comida fica sempre estaladiça."

A facilidade de limpeza é um dos pontos mais elogiados: "O cesto de vidro garante uma confeção perfeita e a limpeza é extremamente rápida." Muitos compradores sublinham ainda a simplicidade: "Prática e intuitiva. Muito fácil de usar no dia a dia."

Vale a pena aproveitar esta promoção?

Se estava a pensar comprar uma air fryer com cesto em vidro, a Black Friday oferece a oportunidade perfeita. Com um desconto de 26€, milhares de avaliações positivas e a garantia de uma marca reconhecida, a air fryer MIST da Create é uma escolha inteligente para quem valoriza a saúde sem abdicar da praticidade.

