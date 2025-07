Quem precisa de uma air fryer XXL? Esta está a 100 euros e tem 14 litros de capacidade 

É uma air fryer, mas faz muito mais do que fritar sem óleo: assa, grelha e cozinha para várias pessoas ao mesmo tempo

As air fryers mudaram a forma como muita gente cozinha: são práticas, rápidas, consomem menos energia e permitem preparar refeições com muito menos gordura. Mas a maioria tem uma limitação comum — o tamanho. Modelos mais pequenos funcionam bem para uma ou duas pessoas, mas ficam aquém quando se trata de jantares em família ou refeições mais completas. É aqui que este modelo de 14 litros se destaca: tem espaço, potência e funcionalidades para ir muito além de uma simples air fryer.

Disponível por 99,97 €, esta air fryer vendida na Amazon soma uma classificação média de 4,5 estrelas, com base em mais de 800 avaliações, e apresenta uma estrutura elegante em preto, potência de 1800 W e uma capacidade generosa para preparar refeições maiores, de uma só vez. Com 11 programas pré-definidos e temperatura ajustável entre 35 °C e 210 °C, permite fritar com ar quente, assar, grelhar, desidratar e até cozinhar em modo rotisserie. A cozedura é até 40 % mais rápida do que num forno tradicional e a redução de gordura pode chegar aos 85 %.

O painel tátil com ecrã LED é simples de usar, a janela frontal com luz interior permite acompanhar o progresso sem abrir a porta e as três posições de grelha oferecem mais flexibilidade na cozedura. Inclui sete acessórios — entre eles tabuleiros, cesto, grelha e livro de receitas — pensados para facilitar a rotina e explorar ao máximo todas as possibilidades do aparelho.

Nas avaliações de quem já comprou, destacam-se frases como “muito mais funções do que esperava”, “capacidade XXL” ou “resultados uniformes e saborosos”. Vários utilizadores sublinham a facilidade de limpeza, o tamanho ideal para cozinhas com pouco espaço e o facto de permitir cozinhar vários pratos ao mesmo tempo, com rapidez e sem complicações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.