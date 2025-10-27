Dá para fazer isto na air fryer e quase ninguém sabe

Apostamos que nunca experimentou fazer isto na air fryer. E quando vir o resultado, não vai querer usar outra coisa.

A air fryer já é presença obrigatória em muitas cozinhas, mas a maioria das pessoas ainda não explora todo o seu potencial. Batatas fritas, frango crocante e legumes assados são os campeões de sempre — mas sabia que dá para cozer ovos na air fryer, sem uma gota de água? Parece impossível, mas é um dos truques mais práticos e surpreendentes que este pequeno eletrodoméstico consegue fazer.

A ideia é simples: em vez de mergulhar os ovos em água a ferver, coloca diretamente no cesto da air fryer, tal como vêm da caixa. A temperatura ideal é de cerca de 130 °C para um resultado cremoso ou 150 °C para gema totalmente cozida. O tempo depende do ponto que prefer — entre 10 e 12 minutos para uma gema ainda ligeiramente macia e até 15 minutos se quiser o clássico ovo cozido firme. Quando o ciclo terminar, basta mergulhar os ovos em água fria para parar a cozedura e facilitar ao descascar.

O resultado é surpreendente: casca que sai facilmente, gema uniforme e uma textura mais suave do que os ovos cozidos em panela. Além disso, o método é limpo, rápido e sem risco de deixar a cozinha cheia de vapor. Outro detalhe interessante é que pode cozer vários ovos de uma vez sem problemas — desde que não fiquem sobrepostos no cesto, para garantir que o ar quente circula bem.

Esta técnica é um ótimo truque para quem vive sozinho, quer economizar tempo ou simplesmente odeia lavar panelas. Além disso, é uma forma mais eficiente de aproveitar o calor da air fryer — especialmente se já vai preparar outro prato e quer adicionar proteína de forma rápida.