Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 46min

Palmiers na air fryer com só dois ingredientes? Sim, é possível! Aprenda a preparar este doce de forma simples.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem consegue resistir a um doce rápido e crocante? O criador de conteúdos Paulo Rocha partilhou no TikTok uma receita muito fácil de palmiers na air fryer.

Ingredientes:

  • Massa folhada retangular;

  • Açúcar

Preparação:

  1. Abra a massa folhada, cubra com uma camada generosa de açúcar e dobre simetricamente até formar uma tira;

  2. Corte a tira em pedaços, coloque-os com o corte virado para cima na air fryer forrada com papel vegetal e cozinhe a 170ºC durante 15 minutos;

  3. No final, basta virar os palmiers e deixar cozinhar mais 5 minutos a 180ºC.

Temas: Air fryer Palmiers

RELACIONADOS

É seguro colocar papel de alumínio na air fryer?

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Sim, dá para cozer ovos na air fryer e nós mostramos como

Receitas

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Dois minutos, dois ingredientes. Aprenda a fazer panquecas sem farinha

27 set, 09:00

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

25 set, 15:19

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

25 set, 12:43

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30
MAIS

Mais Vistos

Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

Hoje às 12:11

Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Ela queria que o Zé acabasse com ela»

Hoje às 10:05

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Hoje às 10:51

Com um ano e quatro meses, Matheus vai ser submetido a amputação da perna direita

Hoje às 11:48

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Hoje às 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Hoje às 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Fora do Estúdio

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Hoje às 15:31

Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou

Hoje às 09:14

Cristina Ferreira comove-se após decisão de Zé, noivo de Liliana: «Deve mesmo fazer o que o seu coração diz»

Hoje às 08:52

Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

26 set, 14:53

Fotos

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 3h e 46min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Hoje às 16:01

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Hoje às 16:00