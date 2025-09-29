Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Palmiers na air fryer com só dois ingredientes? Sim, é possível! Aprenda a preparar este doce de forma simples.
Quem consegue resistir a um doce rápido e crocante? O criador de conteúdos Paulo Rocha partilhou no TikTok uma receita muito fácil de palmiers na air fryer.
Ingredientes:
-
Massa folhada retangular;
-
Açúcar
Preparação:
-
Abra a massa folhada, cubra com uma camada generosa de açúcar e dobre simetricamente até formar uma tira;
-
Corte a tira em pedaços, coloque-os com o corte virado para cima na air fryer forrada com papel vegetal e cozinhe a 170ºC durante 15 minutos;
-
No final, basta virar os palmiers e deixar cozinhar mais 5 minutos a 180ºC.