É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

  Joana Lopes
  Ontem às 15:00
Air fryer | Fonte: Freepik
Air fryer | Fonte: Freepik
Image by freepik

Muita gente usa diariamente determinados acessórios na air fryer sem pensar nos riscos. No entanto, alertas recentes indicam que alguns destes acessórios podem representar perigos inesperados para a segurança na cozinha.

A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares nas casas portuguesas, mas a sua limpeza após o uso continua a ser um desafio. Muitos recorrem ao papel de alumínio para evitar sujidade, mas surge a dúvida: é seguro utilizá-lo na air fryer?

No site de Martha Stewart é referido que é possível usar papel de alumínio na air fryer, desde que se sigam algumas regras de segurança essenciais. O cuidado principal prende-se com a colocação do papel, que nunca deve entrar em contacto com a resistência, pois isso pode causar danos no equipamento ou até incêndios. Os especialistas salientam ainda que o material não deve ser usado com alimentos muito leves, que possam deslocá-lo durante a cozedura, nem em alimentos panados ou com excesso de humidade, porque estas situações aumentam o risco de mau funcionamento do aparelho.

Erin Clarke, criadora de conteúdos na área de culinária, explica que o papel de alumínio não deve interferir com a circulação de ar, essencial para que o alimento seja cozinhado de forma uniforme. Para utilizar o papel de alumínio de forma segura, é importante colocá-lo diretamente sob o alimento, garantindo que este mantém o alumínio fixo e evita que voe dentro do aparelho. Deve-se forrar apenas o fundo do cesto ou da bandeja, deixando espaço nas bordas para que o ar quente circule livremente, e é recomendado furar o papel de alumínio em alguns pontos para não bloquear o fluxo de ar.

Para quem prefere não usar papel de alumínio, existem alternativas eficazes. Pode recorrer-se a um spray de cozinha antiaderente, que ao borrifar o cesto evita que os alimentos adiram, ou revestir o alimento com óleos resistentes a altas temperaturas, como óleo de abacate, de grainha de uva, de amendoim ou de girassol refinado, seguindo a sugestão de Laura Bianchi. O papel manteiga perfurado é também uma opção prática, pois “os forros vêm pré-cortados e com furos que permitem uma boa circulação de ar”, explica Erin Clarke. Quem desejar, pode ainda usar uma assadeira antiaderente, colocando uma pequena bandeja sob o cesto para recolher migalhas e resíduos, ou optar por forros de silicone perfurados e reutilizáveis, laváveis na máquina, como alternativa mais ecológica e duradoura. Por fim, a limpeza imediata do cesto e dos acessórios logo após o uso ajuda a evitar o acúmulo de resíduos e mantém o desempenho da air fryer por mais tempo.

Temas: Air fryer Papel de alumínio

