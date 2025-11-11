É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Muita gente usa diariamente determinados acessórios na air fryer sem pensar nos riscos. No entanto, alertas recentes indicam que alguns destes acessórios podem representar perigos inesperados para a segurança na cozinha.

A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares nas casas portuguesas, mas a sua limpeza após o uso continua a ser um desafio. Muitos recorrem ao papel de alumínio para evitar sujidade, mas surge a dúvida: é seguro utilizá-lo na air fryer?

No site de Martha Stewart é referido que é possível usar papel de alumínio na air fryer, desde que se sigam algumas regras de segurança essenciais. O cuidado principal prende-se com a colocação do papel, que nunca deve entrar em contacto com a resistência, pois isso pode causar danos no equipamento ou até incêndios. Os especialistas salientam ainda que o material não deve ser usado com alimentos muito leves, que possam deslocá-lo durante a cozedura, nem em alimentos panados ou com excesso de humidade, porque estas situações aumentam o risco de mau funcionamento do aparelho.

Erin Clarke, criadora de conteúdos na área de culinária, explica que o papel de alumínio não deve interferir com a circulação de ar, essencial para que o alimento seja cozinhado de forma uniforme. Para utilizar o papel de alumínio de forma segura, é importante colocá-lo diretamente sob o alimento, garantindo que este mantém o alumínio fixo e evita que voe dentro do aparelho. Deve-se forrar apenas o fundo do cesto ou da bandeja, deixando espaço nas bordas para que o ar quente circule livremente, e é recomendado furar o papel de alumínio em alguns pontos para não bloquear o fluxo de ar.

Para quem prefere não usar papel de alumínio, existem alternativas eficazes. Pode recorrer-se a um spray de cozinha antiaderente, que ao borrifar o cesto evita que os alimentos adiram, ou revestir o alimento com óleos resistentes a altas temperaturas, como óleo de abacate, de grainha de uva, de amendoim ou de girassol refinado, seguindo a sugestão de Laura Bianchi. O papel manteiga perfurado é também uma opção prática, pois “os forros vêm pré-cortados e com furos que permitem uma boa circulação de ar”, explica Erin Clarke. Quem desejar, pode ainda usar uma assadeira antiaderente, colocando uma pequena bandeja sob o cesto para recolher migalhas e resíduos, ou optar por forros de silicone perfurados e reutilizáveis, laváveis na máquina, como alternativa mais ecológica e duradoura. Por fim, a limpeza imediata do cesto e dos acessórios logo após o uso ajuda a evitar o acúmulo de resíduos e mantém o desempenho da air fryer por mais tempo.