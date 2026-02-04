Este spray deixa a air fryer como nova sem danificar o revestimento antiaderente

Este artigo pode conter links afiliados*

Este spray de limpeza foi desenvolvido especificamente para air fryers e elimina gordura persistente em minutos, sem danificar superfícies antiaderentes

Quem usa air fryer regularmente conhece bem o problema: a gordura e os resíduos de alimentos acumulam-se rapidamente no cesto e nas bandejas. Limpar tudo depois de cada utilização pode tornar-se cansativo, especialmente quando a sujidade parece não sair apenas com água e detergente normal. Este spray Elbow Grease Air Fryer Cleaner, disponível por cerca de 9 euros na Amazon, foi desenvolvido exatamente para facilitar esse processo, transformando uma tarefa que poderia demorar vários minutos em algo muito mais rápido.

O produto funciona de forma direta. Pulveriza-se sobre a superfície suja, deixa-se atuar durante alguns minutos nos casos mais difíceis e passa-se um pano ou esponja suave antes de enxaguar com água morna. A fórmula corta a gordura sem necessidade de esfregar com força, algo que várias utilizadoras destacam como o grande ponto positivo. O aroma a limão torna a experiência mais agradável, ao contrário de outros produtos de limpeza para fornos que podem ter cheiros intensos. A embalagem de 500 ml permite várias utilizações, tornando o spray económico a médio prazo.

Adquira aqui

As avaliações confirmam a eficácia. Há relatos de cestos de air fryer que pareciam irrecuperáveis a voltarem ao aspeto original, outros referem que o spray dispensa completamente o esfregar intenso. Uma utilizadora do Reino Unido menciona que deixa a air fryer como nova, sem resíduos, e que é muito fácil de usar. Outra pessoa destaca que funciona muito melhor do que detergente comum, porque a gordura não fica pegajosa e sai com facilidade. Várias opiniões sublinham também a versatilidade: além de air fryers, o spray funciona em frigideiras, panelas, fornos e grelhadores, bastando pulverizar e limpar.

No conjunto, este é daqueles produtos que resolve um problema específico de forma simples e acessível. Para quem valoriza praticidade na cozinha e quer manter a air fryer sempre apresentável sem grande esforço, este spray tem conquistado a preferência de muitas utilizadoras. Pelo preço e pela facilidade de utilização, é uma daquelas compras que acaba por compensar rapidamente.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.