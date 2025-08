Nem tudo vai à air fryer: saiba o que não deve mesmo cozinhar neste eletrodoméstico

A air fryer conquistou lugar de destaque nas cozinhas portuguesas, mas nem tudo pode (ou deve) ser cozinhado neste eletrodoméstico. Especialistas explicam quais os alimentos que deve manter longe da fritadeira de ar… e porquê.

A air fryer tornou-se um verdadeiro sucesso nas cozinhas portuguesas — batatas crocantes, asas de frango suculentas e até nuggets congelados ganham nova vida em poucos minutos. Mas, apesar da versatilidade e rapidez, este pequeno eletrodoméstico não é indicado para todo o tipo de receitas.

Para esclarecer dúvidas, o portal Good Housekeeping ouviu duas especialistas: Kate Merker, diretora de alimentação da Good Housekeeping Test Kitchen, e Nicole Papantoniou, diretora do Good Housekeeping Institute Kitchen Appliances and Innovation Lab. E o veredicto é claro: há alimentos que, por mais tentador que pareça, não devem ir à air fryer.

Massas com polme húmido

Se está a pensar fazer frango frito com polme ou tempura na air fryer, esqueça. O polme húmido não adere corretamente nem fica crocante como num tacho com óleo ou numa fritadeira tradicional. Em vez disso, escorre para o fundo da cesta da air fryer. “É preferível usar coberturas que ajudem a formar uma crosta”, explica Nicole Papantoniou. Uma alternativa segura: panado com pão ralado.

Sobremesas delicadas

Embora algumas air fryers tenham a função de "cozer", receitas como suflés ou pudins devem ser feitas no forno tradicional. “A maioria das air fryers não tem resistência na parte inferior”, avisa Papantoniou, o que torna difícil garantir uma cozedura uniforme em sobremesas que exigem precisão.

Bolos grandes

Sim, é possível cozer um bolo na air fryer — mas não quer dizer que seja boa ideia. “Os bolos que testei ou rachararam ou criaram uma cúpula exagerada”, diz Papantoniou. Para resultados mais fiáveis, opte por bolinhos, bolachas ou donuts e deixe os bolos em camadas para o forno.

Verduras leves

Folhas como espinafres podem voar dentro da air fryer devido à circulação de ar quente. “Nem todas as air fryers causam este efeito, mas muitas fazem-no”, alerta Papantoniou. A solução? Usar verduras mais pesadas como acelgas ou misturá-las com legumes assados, deixando que o calor residual as amoleça. “Assim evitamos que sejam sopradas pelo ar”, sugere Kate Merker.

Tostas

A ideia parece prática, mas pode ser frustrante. O ar em movimento pode levantar a fatia de pão e fazê-la tostar de forma desigual — e, em alguns casos, até queimar. “Além disso, fazer tosta na air fryer obriga quase sempre a virar o pão”, explica Papantoniou. Resultado? Um simples tostador continua a ser a melhor escolha.

Sopas e guisados com muito líquido

Tudo o que seja demasiado líquido — como caldos, sopas ou estufados — deve ser evitado. A combinação de calor intenso e ar em circulação pode causar salpicos e até situações de perigo. Para essas receitas, o fogão ou o slow cooker continuam a ser a opção mais segura. A dica? Use a air fryer para assar legumes e depois triture-os para uma sopa cremosa.

Massas e arroz crus

A air fryer não foi desenhada para cozinhar massas ou arroz crus. Esses alimentos precisam de água e calor constante e elevado — condições que este eletrodoméstico não consegue garantir. Pode, no entanto, ser útil para aquecer ou deixar crocantes versões já cozinhadas.

—

A air fryer é, sem dúvida, uma aliada moderna e prática na cozinha. Mas, como qualquer utensílio, tem os seus limites. E conhecê-los é essencial para tirar o melhor partido dela — sem acidentes e sem frustrações.