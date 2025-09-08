Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Deixe-se envolver pelo amor enquanto flutua em jacuzzis suspensos e mergulha em piscinas aquecidas. Este hotel em Portugal promete momentos de pura magia a dois.

Se procura dias de descanso longe da confusão, mas com mergulhos e calor que recordam o verão, a melhor opção é encontrar um refúgio com piscinas interiores aquecidas, permitindo aproveitar o melhor dos dois mundos. O nosso país oferece cada vez mais opções para viver um verdadeiro sonho de inverno, como é o caso do Alambique – Hotel Resort & Spa. Reconhecido como um dos maiores spas do país, este hotel redefine o conceito de piscinas interiores em hotéis, sendo ideal para os dias frios. Além disso, é um espaço onde as crianças são bem-vindas, proporcionando momentos de diversão garantida. Durante o verão, os mais pequenos podem desfrutar das piscinas exteriores e do parque aquático, abertos entre maio e outubro, enquanto na época mais fria podem aproveitar as várias piscinas interiores e jacuzzis. Este luxuoso resort, situado entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, encontra-se a apenas duas horas e meia de carro de Lisboa ou do Porto.

Veja no Google Maps como chegar ao hotel

A grande atração do Alambique é o seu exclusivo Golden Rock – Alambique Water Spa, destacado como uma verdadeira joia no universo do bem-estar. Este espaço ocupa três pisos com 2500 metros quadrados e inclui três piscinas interiores aquecidas e diversos jacuzzis, dois deles suspensos. Estão disponíveis ainda múltiplos serviços de bem-estar, como sauna e massagens. O Alambique de Ouro oferece neve durante todo o ano, graças à primeira cabine de neve instalada em Portugal, como explicou o diretor do hotel, José Almeida, à Publituris Hotelaria. Esta cabine recria a neve natural dentro de uma gruta.

A história do Alambique de Ouro começou em 1989, quando era apenas um restaurante à beira da estrada, evoluindo mais tarde para estalagem e culminando como hotel de quatro estrelas. Alberto Carlos é o visionário por detrás deste projeto, estando sempre presente no restaurante, mesmo após assumir funções de administrador, conforme relatado pela Publituris.

A experiência no Alambique tem conquistado os visitantes, refletida nas avaliações no Tripadvisor. Um dos hóspedes resumiu a qualidade e o cuidado do local: «Excelente hotel e acolhedor. Funcionários simpáticos e atenciosos. Quarto espaçoso e limpo, cama confortável e com uma vista para a piscina. Pequeno-almoço muito variado. Spa, uma experiência extraordinária. Adorei a estadia e recomendo muito». Mesmo sem optar por ficar alojado, é possível adquirir acesso ao circuito do Golden Rock, desfrutando das instalações de luxo para um dia de relaxamento.

Com a aproximação do Carnaval, o hotel apresenta um programa especial para quem deseja passar a época com família e amigos. O programa inclui pacotes de 4 ou 5 noites, adaptados a diferentes preferências, com várias categorias de alojamento, desde quartos duplos a suites premium e familiares, todos com acesso aos serviços exclusivos do «Golden Rock». Os preços para um quarto duplo superior começam em 452,50 euros por pessoa para 4 noites e 542,50 euros para 5 noites. Um quarto duplo deluxe varia entre 535 e 625 euros, enquanto a suite premium (não disponível para crianças) custa 625 euros para 4 noites e 750 euros para 5 noites. As famílias podem escolher quartos com ou sem varanda, acomodando até quatro pessoas, com tarifas entre 790 e 980 euros, dependendo do quarto e da duração da estadia. Existem ainda suplementos para crianças a partir de 95 euros (para menores de 10 anos), bem como opções personalizadas que permitem ajustar a estadia às necessidades da família.

De sexta-feira a segunda-feira, o programa proporciona uma experiência completa de Carnaval, incluindo pequeno-almoço, acesso aos serviços exclusivos do hotel, animação para crianças, alojamento confortável e uma festa temática na discoteca do hotel após o jantar. Na segunda-feira, o jantar é seguido por um animado baile de máscaras com música ao vivo, garantindo momentos memoráveis para todos.

