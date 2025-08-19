Atriz da TVI anuncia gravidez aos 46 anos: «Não desistam de vocês mesmas»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:53

Aos 46 anos, Alda Gomes surpreendeu os fãs ao anunciar que está grávida.

Aos 46 anos, a atriz Alda Gomes vive um dos momentos mais marcantes da sua vida: está grávida pela primeira vez. A notícia foi partilhada nas redes sociais, acompanhada de uma fotografia da barriga com a eco e o gato, radiante, junto a uma mensagem carregada de emoção.

«Em estado de graça. Pela primeira vez, a gerar vida… a gerar amor! Estamos a meio do caminho, e que transformação incrível tem sido esta. Dezembro de 2025 promete ser muito especial», escreveu, deixando claro que a chegada do bebé está prevista para o final do ano.

Na mesma publicação, deixou ainda palavras de encorajamento a todas as mulheres que sonham ser mães, mas que enfrentam dificuldades para engravidar: «A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas. Não desistam, e principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre».

A mensagem emocionou milhares de seguidores, gerando rapidamente diversas reações, incluindo as de colegas e amigas conhecidas do público, como Filipa Gomes, Ana Guiomar e Inês Aires Pereira. Comentários simples, mas que refletem o carinho e a felicidade de todos.

O anúncio representa um verdadeiro testemunho de perseverança. A atriz já tinha falado, no passado, sobre as dificuldades que enfrentou para engravidar. Agora, vê o seu sonho tornar-se realidade, tornando-se também uma fonte de inspiração para muitas mulheres que ainda tentam.

A gravidez aos 46 anos continua a gerar curiosidade e, por vezes, preconceito. Contudo, a história que Alda partilha mostra que cada percurso é único e que a maternidade pode acontecer em diferentes fases da vida, com maturidade, amor e serenidade adquirida pela experiência.

Temas: Alda Gomes

