Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

A atriz Alda Gomes partilhou nas redes sociais a chegada da filha, uma semana depois do parto, descrevendo-a como “a luzinha que veio iluminar as nossas vidas”.

A vida de Alda Gomes ganhou um novo e luminoso significado. A atriz foi mãe pela primeira vez no passado dia 10, mas só esta quarta-feira, dia 17, decidiu tornar pública a notícia — precisamente uma semana após o nascimento da bebé.

Através do Instagram, Alda Gomes partilhou a primeira fotografia da filha, revelando também o nome escolhido: Clara. Na legenda, deixou palavras cheias de ternura: “A luzinha que veio iluminar as nossas vidas!”

O nascimento de Clara representa a concretização de um sonho muito desejado pela atriz, que nunca escondeu o caminho feito até à maternidade. Quando anunciou a gravidez, Alda Gomes falou abertamente sobre o período de tentativas e deixou uma mensagem de força a outras mulheres que vivem a mesma realidade. “A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas, por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas. Não desistam — e, principalmente, não desistam de vocês mesmas.”

Recorde-se que Alda Gomes completou 47 anos a 10 de novembro, poucos meses antes de dar as boas-vindas à filha. Clara é fruto da relação da atriz com Vasco Teodoro, com quem vive agora uma das fases mais especiais da sua vida.