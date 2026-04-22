Aldeia portuguesa com charme rural e uma tasquinha de comer e chorar por mais está a tornar-se destino turístico

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Entre casinhas rurais e uma tasquinha muito procurada, esta aldeia portuguesa está a afirmar-se como destino turístico.

A apenas 30 minutos de Lisboa, escondida entre colinas e vales do concelho de Mafra, encontra-se a Aldeia da Mata Pequena, um verdadeiro refúgio para quem aprecia história, tradições e o desejo de estar longe da correria da cidade. Este pequeno aglomerado rural é considerado um dos segredos mais bem guardados da região saloia, preservando a autenticidade de uma aldeia de outros tempos.

Com pouco mais de uma dúzia de casas cuidadosamente recuperadas, a aldeia transformou-se num espaço onde o turismo rural se cruza com a preservação do património. Aqui, é possível pernoitar em casas típicas convertidas em alojamentos turísticos, a partir de 90 euros por pessoa, todas decoradas de forma rústica e com detalhes que mantêm viva a tradição saloia. O objetivo é proporcionar uma experiência autêntica, afastada do ritmo acelerado das cidades, sem abdicar do conforto moderno.

O silêncio apenas é interrompido pelo chilrear dos pássaros ou pelo som dos animais da quinta, enquanto o cenário natural envolvente convida a caminhadas ou passeios de bicicleta pelos trilhos da região.

A Tasquinha do Gil: paragem obrigatória

Nenhuma visita à Aldeia da Mata Pequena fica completa sem uma refeição na Tasquinha do Gil, um restaurante que se tornou conhecido pela cozinha caseira e pelo ambiente acolhedor.

Com um menu que presta homenagem à gastronomia tradicional portuguesa, a Tasquinha do Gil serve pratos típicos confecionados com ingredientes frescos e locais.

É possível provar desde enchidos e petiscos até pratos mais substanciais, sempre acompanhados por vinhos da região. A atmosfera é simples, mas genuína, evocando a memória de uma tasca antiga, onde se come bem e sem pressas.

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Temas: Aldeia da Mata Pequena
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