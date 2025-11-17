Quase ninguém conhece, mas Portugal tem uma aldeia de Natal que nos transporta ao Polo Norte

Escondida entre colinas, esta aldeia de Natal em Portugal parece saída diretamente do Polo Norte.

Se já não aguenta sempre os mesmos mercados de Natal, com luzinhas repetidas, barraquinhas iguais e músicas em loop, existe um destino capaz de lhe devolver o brilho nos olhos: a aldeia de Cabeça, em Seia. É um daqueles lugares que passam despercebidos no mapa, mas que, quando chega dezembro, parecem retirados de um conto de Natal.

Entre 6 de dezembro e 1 de janeiro de 2026, este pequeno recanto da Serra da Estrela transforma-se completamente, vestindo-se de magia. Aqui, não existem decorações compradas: tudo é elaborado pelos próprios moradores, utilizando materiais recolhidos durante limpezas e desbastes das florestas locais. Um Natal artesanal, sustentável e com alma.

A fama de Cabeça já ultrapassou fronteiras: em 2021, o jornal britânico The Guardian destacou a aldeia como a «capital do Natal de Portugal». Este título ganha ainda mais sentido quando a noite cai e as luzes LED iluminam cada rua, cada porta e cada recanto.

Mas a experiência vai muito além da paisagem. Os habitantes mantêm uma tradição encantadora: abrem as portas das suas casas, pátios e garagens para receber os visitantes com o melhor que têm, desde doces regionais e artesanato até decorações originais e produtos locais que sabem e cheiram a Natal.

Quem procura trocar a rotina natalícia por algo mais autêntico, acolhedor e com aquele toque de «só acontece aqui», encontra em Cabeça o destino ideal para uma escapadinha mágica.

