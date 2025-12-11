Esta é a aldeia de Natal em Portugal que todos os estrangeiros querem visitar. E tem um segredo bem guardado

  Joana Lopes
  • Há 36 min

Escondida entre colinas e envolta em neve durante o inverno, há uma aldeia em Portugal que mais parece saída de um filme de Natal. Embora pouco conhecida entre os portugueses, é uma verdadeira joia que encanta turistas estrangeiros e desperta o desejo de quem a descobre.

Se está cansado dos mesmos mercados de Natal, com luzes repetidas, barraquinhas idênticas e músicas em loop, existe um destino capaz de renovar o brilho nos olhos: a aldeia de Cabeça, em Seia. É um daqueles lugares que passam despercebidos nos mapas, mas que, quando chega dezembro, parecem saídos de um conto de Natal.

Entre 6 de dezembro e 1 de janeiro de 2026, este recanto da Serra da Estrela transforma-se por completo, mergulhando na magia da época. Aqui, não há decorações compradas: tudo é feito pelos próprios moradores, com materiais recolhidos durante limpezas e desbastes das florestas locais. Um Natal artesanal, sustentável e cheio de alma.

A notoriedade de Cabeça já atravessou fronteiras: em 2021, o jornal britânico The Guardian destacou a aldeia como a «capital do Natal de Portugal». Este reconhecimento torna-se ainda mais evidente quando a noite cai e as luzes LED iluminam cada rua, porta e recanto da aldeia.

Mas a experiência vai muito além da paisagem. Os moradores preservam uma tradição encantadora: abrem as portas de suas casas, pátios e garagens para receber os visitantes, oferecendo o melhor que têm — desde doces regionais e artesanato até decorações criativas e produtos locais que revelam o verdadeiro espírito do Natal. Falando em tradições, a igreja da aldeia, conhecida como o "Vaticano", é famosa, segundo os habitantes, pelos casamentos duradouros que celebra.

Para quem deseja trocar a rotina natalícia por algo mais autêntico, acolhedor e com aquele toque de «só acontece aqui», Cabeça é o destino perfeito para uma escapadinha mágica.

Temas: Aldeia Natal Cabeça Seia

