Imprensa estrangeira destaca os 27 lugares em Portugal que merecem ser conhecidos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

A imprensa estrangeira voltou a colocar Portugal no mapa do turismo, destacando 27 paisagens deslumbrantes que todos devíamos conhecer. Desde praias paradisíacas e cidades históricas até vinhedos e aldeias pitorescas, estes destinos mostram a diversidade e a beleza únicas do país, conquistando visitantes de todo o mundo.

Portugal continua a captar a atenção da imprensa internacional. Desta vez, um dos jornais franceses mais prestigiados, o Le Monde, dedicou um destaque especial a vários destinos nacionais que combinam património, natureza e autenticidade, elogiando aquilo a que chama “paisagens espetaculares” no coração do país.

Numa publicação partilhada no Instagram, a imprensa realça o interior de Portugal como um exemplo de recuperação bem-sucedida do território, dando particular atenção às Aldeias do Xisto. Estas são descritas como “aldeias de montanha com casas de pedra coloridas e restauradas”, impressionando tanto pelas vistas como pela forma como a arquitetura se integra na paisagem.

O jornal recorda que o projeto começou em 2001, quando o Estado português lançou o programa Aldeias do Xisto com o objetivo de “devolver vida aos povoados abandonados do centro do país e permitir que os habitantes vivessem das suas atividades”. No total, foram recuperadas 27 aldeias, respeitando a arquitetura vernacular e utilizando materiais tradicionais, como xisto, carvalho e castanheiro.

Outro ponto destacado pelo Le Monde é a luz singular destas aldeias. “Por tempo bonito, o vermelho do xisto cintila ao sol; sob a chuva, predominam os tons cinzento-acastanhados”, escreve o jornal, salientando ainda “a forma surpreendente como a pedra se funde na natureza, criando um verdadeiro jogo de ilusão de ótica com a vegetação”.

Para explorar esta região de relevo acidentado, quase como uma montanha-russa, a imprensa recomenda o uso da bicicleta todo-o-terreno elétrica, considerada “a melhor companheira” para descobrir a serra.

Temas: Aldeias Portugal

