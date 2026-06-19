Alentejo e Ribatejo em destaque na semifinal das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Já votou num dos 21 semifinalistas da região Alentejo e Ribatejo?
O concelho de Marvão prepara-se para receber, no próximo dia 20 de junho, a Semifinal Regional do Alentejo e Ribatejo das Novas 7 Maravilhas de Portugal. O evento promete ser uma grande celebração da cultura popular portuguesa, reunindo representantes, tradições, saberes e manifestações culturais que refletem a riqueza e a autenticidade do património destas duas regiões.
A iniciativa constitui uma oportunidade para valorizar a identidade, a memória coletiva e o legado cultural transmitido de geração em geração. Com o seu património histórico e paisagístico singular, Marvão surge como o cenário ideal para acolher esta etapa do concurso.
Para o presidente da Câmara Municipal de Marvão, Luís Vitorino, a realização do evento representa uma oportunidade importante para a promoção do território. “Receber a Semifinal Regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal é uma honra para Marvão e uma oportunidade extraordinária para mostrar ao país a riqueza das nossas tradições, do nosso património e da nossa identidade cultural. Será um dia de celebração, partilha e afirmação daquilo que nos distingue enquanto comunidade”, afirma.
Também o presidente das 7 Maravilhas de Portugal, Luís Segadães, destaca o papel da iniciativa na preservação da cultura popular portuguesa. “As Novas 7 Maravilhas de Portugal são uma homenagem às pessoas, aos costumes e às tradições que mantêm viva a alma de Portugal. Marvão reúne condições únicas para acolher esta semifinal e proporcionar uma grande celebração da cultura popular do Alentejo e do Ribatejo”, sublinha.
A semifinal será transmitida em direto na TVI e TVI PLAYER, entre as 14h00 e as 18h00, a partir do Largo de Santa Maria. O programa contará ainda com atuações ao vivo de vários artistas portugueses, entre os quais Adiafa, Bernardo Emídio, Los Romeros e Diana Vilarinho.
A organização convida a população, visitantes e todos os apreciadores da cultura portuguesa a participarem neste momento de celebração e orgulho regional, apoiando os candidatos que representam o melhor do Alentejo e do Ribatejo. No dia 20 de junho, Marvão estará no centro das atenções nacionais, numa festa dedicada às tradições que melhor representam a autenticidade da cultura popular portuguesa.
O processo de votação poderá ser efetuado através de chamada telefónica para os números associados a cada candidato ou digitalmente, através da aplicação TVI Pass. A auditoria do processo é assegurada pela consultora internacional PwC, garantindo rigor, transparência e segurança no tratamento dos votos.
Lista oficial dos 21 semifinalistas da região Alentejo e Ribatejo
Categoria Castelos
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Castelo de Marvão — 761 207 064
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Castelo de Monsaraz — 761 207 065
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Fortaleza de Elvas — 761 207 066
Categoria Grandes Obras
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Aqueduto da Amoreira (Elvas) — 761 207 067
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Barragem de Alqueva — 761 207 068
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Colégio de S. Sebastião (Portalegre) — 761 207 069
Categoria História
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Casa-Estúdio Carlos Relvas — 761 207 070
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Ruínas de São Cucufate — 761 207 071
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Templo Romano de Évora — 761 207 072
Categoria Religião
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Catedral de Portalegre — 761 207 073
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Catedral de Santarém — 761 207 074
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Sé de Évora — 761 207 075
Categoria Século XX
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Centro de Artes e Cultura (Ponte de Sor) — 761 207 076
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Mercado de Santarém — 761 207 077
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Palácio da Justiça de Santarém — 761 207 078
Categoria Século XXI
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Herdade do Freixo (Redondo) — 761 207 079
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Igreja de Santo António (Portalegre) — 761 207 080
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Tiago Cabaço Winery (Estremoz) — 761 207 081
Categoria Turismo
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Casa Museu dos Patudos (Alpiarça) — 761 207 082
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Museu da Tapeçaria Guy Fino (Portalegre) — 761 207 083
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Salinas de Rio Maior — 761 207 084