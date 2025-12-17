Há um segredo para fazer a aletria perfeita. E quem nos contou foi Manuel Luís Goucha

Na quadra natalícia, não há dieta que resista. Manuel Luís Goucha, conhecido por mostrar as suas receitas, falou do prato doce que não poderia faltar na ceia de Natal.
Manuel Luís Goucha respondeu a várias perguntas da equipa digital da TVI sobre a temática do Natal. Uma das questões tem a ver com a ceia de Natal, nomeadamente o que não pode faltar na mesa. Apesar de não cozinhar no Natal, por passar o mesmo fora de Portugal, Manuel Luís Goucha confidenciou: "Se eu fizesse uma ceia de Natal, não poderia faltar a aletria. A aletria que no meu caso é cozinhada num ponto de açúcar"
Quer aprender a fazer? Deixamos aqui uma sugestão de receita:
Receita Tradicional de Aletria no Ponto de Açúcar
Ingredientes:
- 250 g de aletria
- 1 litro de leite
- 300 g de açúcar
- 1 casca de limão (sem a parte branca)
- 1 pau de canela
- 4 gemas de ovo
- 1 colher de sopa de manteiga
- Canela em pó (para polvilhar)
- Água q.b.
Preparação:
-
Preparar a aletria:
- Quebre a aletria em pedaços pequenos e coza-a numa panela com água a ferver por cerca de 3 minutos. Escorra e reserve.
-
Fazer o ponto de açúcar:
- Numa panela, coloque o açúcar com 100 ml de água. Leve ao lume médio e mexa até o açúcar dissolver. Deixe ferver sem mexer até atingir o chamado "ponto de cabelo" (cerca de 107ºC ou até o fio de açúcar cair em forma de gota fina).
-
Aromatizar o leite:
- Enquanto prepara o ponto de açúcar, aqueça o leite com a casca de limão e o pau de canela. Quando o leite estiver quente, retire a casca de limão e o pau de canela.
-
Misturar a aletria no leite:
- Junte a aletria ao leite aromatizado, adicione a manteiga e misture bem. Cozinhe em lume brando até a aletria absorver um pouco do leite e ficar cremosa.
-
Incorporar o ponto de açúcar:
- Acrescente o xarope de açúcar em fio, mexendo sempre para que a aletria absorva o doce e ganhe brilho.
-
Adicionar as gemas:
- Bata ligeiramente as gemas com um pouco do leite quente (para evitar que talhem) e incorpore-as lentamente na aletria, mexendo sempre. Deixe cozinhar mais 2 minutos sem deixar ferver.
-
Servir:
- Distribua a aletria em travessas ou pratos individuais. Deixe arrefecer e polvilhe com canela em pó a gosto.