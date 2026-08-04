Nunca faça isto se for picado por uma alforreca. Pode colocar a sua vida em risco

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Alforreca
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As picadas de alforreca são frequentes durante o verão, mas nem toda a gente sabe como agir. Há um erro muito comum que pode piorar os sintomas e aumentar o risco de complicações.

A caravela portuguesa tem sido cada vez mais avistada nas praias portuguesas e representa um risco significativo para os banhistas. A picada desta espécie é altamente venenosa e, caso seja atingido por uma, é fundamental adotar os cuidados adequados.

A Direção Geral de Saúde (DGS) publicou um alerta nas redes sociais para recordar quais são os cuidados básicos a ter em caso de picada de caravela portuguesa. A entidade deixa ainda um aviso importante sobre aquilo que nunca deve fazer após um contacto direto com esta espécie.

O primeiro passo é pedir ajuda ao nadador-salvador que se encontre na praia. Em seguida, deve lavar a zona afetada com água do mar, nunca utilizando água doce ou álcool.

Depois disso, os tentáculos devem ser removidos com uma pinça ou com um cartão. Nunca os retire com as mãos, uma vez que pode ficar com os dedos infetados.

Após a limpeza da zona, aplique calor durante cerca de 20 minutos na área afetada.

Sintomas associados à picada da caravela portuguesa

Nos primeiros 15 minutos após a picada de uma caravela portuguesa, é normal sentir calor, ardor ou uma sensação de queimadura, podendo também surgir bolhas com líquido.

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Mais tarde, podem aparecer dores intensas, sensação de formigueiro e comichão forte.

Medidas a tomar para evitar picadas

A DGS recomenda que os banhistas evitem qualquer contacto com a caravela portuguesa, reduzindo assim o risco de picadas.

Para isso, deve respeitar as bandeiras vermelhas, evitar entrar na água sempre que existam avistamentos da espécie (pode consultar o GelAvista para obter essa informação), não tocar em animais marinhos, mesmo que pareçam mortos, e manter as crianças sob vigilância constante.

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Temas: Alforreca
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