Ir ao Algarve por menos de um café? Sim, por 2,95€. Veja como

Está a pensar em ir ao Algarve, mas não quer gastar muito? Temos a solução perfeita para si: uma viagem por 2,95€. Saiba como pode conseguir este preço incrível e começar já a planear a sua escapadinha.

A Rede Expressos vai disponibilizar milhares de bilhetes a partir de 2,95 euros durante o verão, para viagens por todo o país. De norte a sul, seja para festivais, férias, reencontros ou para conhecer o interior e o litoral, a Rede Expressos reforça a sua oferta e antecipa as necessidades dos passageiros. Agora, é possível reservar viagens com até 90 dias de antecedência, o que triplica o limite anterior, oferecendo maior liberdade a quem prefere planear tudo com calma e garantir o melhor preço.

Num cenário económico desafiante, a Rede Expressos reduz também os preços nas ligações entre as principais cidades — como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Faro. As viagens de longo percurso beneficiam de descontos de até 50%. Para quem está a planear deslocar-se aos grandes festivais de verão — como o LISB-ON, MEO KALORAMA, RFM SOMNII Intermarché, MEO Marés Vivas, Vagos Metal Fest, Neopop, Sonicblast Fest, Boom Festival e Vodafone Paredes de Coura — esta é a oportunidade ideal para reservar a viagem e obter até 10% de desconto acumulativo no bilhete adquirido através do website ou da app da Rede Expressos.

«O verão é, por excelência, a estação das ligações — entre pessoas, lugares e experiências. Queremos que todos possam desfrutar desta época sem que o custo da viagem seja um obstáculo. Ao tornar as deslocações mais acessíveis, estamos a abrir caminho para que mais pessoas descubram o país de forma cómoda e sustentável, ajudando também a reduzir o tráfego e as emissões associadas ao aumento das viagens típicas desta altura do ano», afirma o diretor de Marketing da Rede Expressos, Celso Silva.