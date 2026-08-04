Esqueça a água fria do Algarve. Há uma praia aqui ao lado onde o mar chega aos 30 graus

Nunca houve tantas burlas nas férias. Eis os sinais de que deve desconfiar

O Algarve continua a ser um dos destinos de praia favoritos dos portugueses, mas há um concorrente bem perto que se destaca pela temperatura da água: aqui, o mar pode atingir os 30 graus.

Antes de mais, importa dizer que não é preciso atravessar o oceano para encontrar praias de areia branca, águas cristalinas e temperaturas tropicais. Na Europa há um destino que reúne todas essas características e que foi distinguido como a melhor praia europeia, graças à combinação entre beleza natural, águas quentes e preços acessíveis.

A vencedora do European Beach Index 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone, foi a Praia de Nissi, situada em Ayia Napa, no Chipre. Com Bandeira Azul, esta praia destaca-se pelas águas transparentes, cuja temperatura se mantém acima dos 25°C durante o verão e pode atingir os 30°C em agosto, tornando-se um dos destinos preferidos dos viajantes.

Além das suas condições naturais, o estudo valorizou ainda o custo da estadia, a qualidade da oferta turística e a segurança da praia, fatores que contribuíram para colocar a Praia de Nissi no topo da classificação.

O segundo lugar foi atribuído à Praia de Mellieha Bay, em Malta, conhecida pelas suas águas calmas e cristalinas, ideais para nadar e praticar mergulho. A fechar o pódio ficou a Praia de Portorož, na Eslovénia, destacada pelas temperaturas agradáveis do mar, pelos preços mais económicos e pelas ondas suaves, características que fazem deste destino uma excelente opção para famílias com crianças.

Portugal também figura na lista, através da Praia da Falésia, no Algarve, que alcançou a sétima posição entre as melhores praias da Europa.

No extremo oposto da classificação ficou a Praia de Palombaggia, na ilha francesa da Córsega. Apesar da sua beleza, os elevados custos com alojamento, alimentação e transportes penalizaram a sua posição no ranking. Já a Praia de Bournemouth, em Inglaterra, ocupou o penúltimo lugar, sobretudo devido às temperaturas mais baixas da água e do ar.

Para elaborar o ranking, a Quotezone analisou vários critérios, entre os quais a temperatura média da água, a temperatura do ar durante o verão, o número de avaliações de cinco estrelas atribuídas pelos visitantes, o custo médio diário de uma viagem e a altura das ondas, com o objetivo de identificar os destinos que proporcionam a melhor experiência balnear na Europa.