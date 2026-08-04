Esqueça a água fria do Algarve. Há uma praia aqui ao lado onde o mar chega aos 30 graus

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O Algarve continua a ser um dos destinos de praia favoritos dos portugueses, mas há um concorrente bem perto que se destaca pela temperatura da água: aqui, o mar pode atingir os 30 graus.

Antes de mais, importa dizer que não é preciso atravessar o oceano para encontrar praias de areia branca, águas cristalinas e temperaturas tropicais. Na Europa há um destino que reúne todas essas características e que foi distinguido como a melhor praia europeia, graças à combinação entre beleza natural, águas quentes e preços acessíveis.

A vencedora do European Beach Index 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone, foi a Praia de Nissi, situada em Ayia Napa, no Chipre. Com Bandeira Azul, esta praia destaca-se pelas águas transparentes, cuja temperatura se mantém acima dos 25°C durante o verão e pode atingir os 30°C em agosto, tornando-se um dos destinos preferidos dos viajantes.

Além das suas condições naturais, o estudo valorizou ainda o custo da estadia, a qualidade da oferta turística e a segurança da praia, fatores que contribuíram para colocar a Praia de Nissi no topo da classificação.

O segundo lugar foi atribuído à Praia de Mellieha Bay, em Malta, conhecida pelas suas águas calmas e cristalinas, ideais para nadar e praticar mergulho. A fechar o pódio ficou a Praia de Portorož, na Eslovénia, destacada pelas temperaturas agradáveis do mar, pelos preços mais económicos e pelas ondas suaves, características que fazem deste destino uma excelente opção para famílias com crianças.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Portugal também figura na lista, através da Praia da Falésia, no Algarve, que alcançou a sétima posição entre as melhores praias da Europa.

No extremo oposto da classificação ficou a Praia de Palombaggia, na ilha francesa da Córsega. Apesar da sua beleza, os elevados custos com alojamento, alimentação e transportes penalizaram a sua posição no ranking. Já a Praia de Bournemouth, em Inglaterra, ocupou o penúltimo lugar, sobretudo devido às temperaturas mais baixas da água e do ar.

Para elaborar o ranking, a Quotezone analisou vários critérios, entre os quais a temperatura média da água, a temperatura do ar durante o verão, o número de avaliações de cinco estrelas atribuídas pelos visitantes, o custo médio diário de uma viagem e a altura das ondas, com o objetivo de identificar os destinos que proporcionam a melhor experiência balnear na Europa.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Algarve Água Mar Praia de Nissi
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Com águas a 30 graus, este lago é um paraíso imperdível em Espanha

Fim-de-semana com 40 graus? Estas são as melhores piscinas (e de preço baixo) na zona de Lisboa

Há uma praia em Portugal com águas quentes, sem ondas e longe da confusão do Algarve

Muitos portugueses ainda não conhecem esta praia, mas os espanhóis já a apelidam de "joia escondida"

Dicas

Nunca houve tantas burlas nas férias. Eis os sinais de que deve desconfiar

Há 2h e 59min

Nunca faça isto se for picado por uma alforreca. Pode colocar a sua vida em risco

Há 3h e 59min

Desconto de 49%: os ténis Adidas parecidos com os Samba que custam apenas 36 euros

Ontem às 11:23

Poucos portugueses conhecem, mas este paraíso de águas cristalinas está a 1h30 de distância

2 ago, 11:30

Nem detergente nem lixívia: o truque que elimina a gordura do exaustor sem esforço

2 ago, 10:18

Aspira, lava e mapeia a casa sozinho: este robot passou de 499 para 132 euros

31 jul, 11:30

Os britânicos descobriram um dos segredos mais bem guardados de Portugal: "Tão bonita como o Algarve"

31 jul, 09:20
MAIS

Mais Vistos

Após 13 anos de casamento e dois filhos, ex-concorrente do "Secret Story" revela decisão importante

Hoje às 10:27

Após sair do Big Brother Verão, Joana revela o que o namorado lhe disse em privado

Ontem às 11:24

Ex-concorrente de reality show faz confissão: “A Ana faleceu lá dentro”

Hoje às 10:00

Gonçalo Quinaz lança provocação e Cláudio Ramos responde na hora e de forma hilariante

Ontem às 10:11

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Em momento raro, Sandra Felgueiras mostra-se ao lado do namorado: «O que mais importa»

Há 3h e 24min

Como nunca a vimos. Após ser chamada de "gorda", Georgina Rodríguez abre o coração e revela gesto de Cristiano Ronaldo

Hoje às 14:34

Em dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother chora morte do pai: «Faltou-me um simples: 'Parabéns, filho'»

Hoje às 09:19

Ao lado do namorado, Sandra Felgueiras faz balanço das férias: «Não reparadoras, como eu esperava, mas...»

Ontem às 15:10

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Esqueça a água fria do Algarve. Há uma praia aqui ao lado onde o mar chega aos 30 graus

Há 1h e 59min

Nunca houve tantas burlas nas férias. Eis os sinais de que deve desconfiar

Há 2h e 59min

Em momento raro, Sandra Felgueiras mostra-se ao lado do namorado: «O que mais importa»

Há 3h e 24min

Nunca faça isto se for picado por uma alforreca. Pode colocar a sua vida em risco

Há 3h e 59min