Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30

Uma região pouco explorada de Portugal tem conquistado a atenção da imprensa internacional, sendo comparada à renomada beleza do Algarve.

A imprensa britânica tem dado destaque a uma região portuguesa considerada “desconhecida” pelos turistas do Reino Unido (e, na realidade, por muitos portugueses que apenas viajam para o sul do país). O Daily Express e o site de viagens Lonely Planet escrevem: “Com uma costa montanhosa e agreste, praias intocadas, pequenas localidades tranquilas, caminhos de peregrinação e até um peculiar vinho verde local, esta zona de Portugal tem sido largamente ignorada pelos turistas britânicos — até agora".

Os jornalistas referem-se à Costa Verde. “O norte de Portugal não beneficia de um verão tão longo e soalheiro como o sul”, reconhecem, mas salientam que a costa é de “cortar a respiração".

“O relevo recortado da costa, o encontro do oceano com as montanhas e o vento cortante do norte (o chamado cortado) tornam o clima bastante imprevisível. As praias podem estar envoltas em nevoeiro até meio da manhã — o que só aumenta o seu misticismo. Por isso, é importante escolher bem a hora para estender a toalha e ter planos alternativos”, aconselham.

A Costa Verde pode ser uma escapadinha de fim de semana para quem visita a cidade do Porto ou servir de base para umas férias mais longas, de duas semanas, de acordo com o mesmo artigo.

Para estadias mais curtas, os jornalistas sugerem escolher apenas uma vila de praia, destacando: Póvoa de Varzim, “conhecida pelos casinos e resorts de golfe”; Ofir, que “convida a passeios pelas dunas”; e Afife, ideal para surfistas.

O Porto é o ponto mais a sul da Costa Verde, tornando a região facilmente acessível a partir do Reino Unido. “Os comboios regionais ligam a estação de Campanhã, no Porto, à encantadora vila ribeirinha de Caminha, já na fronteira com Espanha, em apenas 90 minutos”, salientam.

A Costa Verde é também um paraíso para caminhantes. “A linha costeira cruza-se com o Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação que liga Lisboa a Santiago de Compostela, em Espanha”, lê-se no artigo.

