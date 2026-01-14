É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Se sempre sonhou com umas férias inesquecíveis sem gastar uma fortuna, este destino é a escolha certa para 2026. Com paisagens deslumbrantes, atividades para todos os gostos e preços mais acessíveis do que as férias no Algarve, prepare-se para descobrir o segredo melhor guardado para relaxar, explorar e criar memórias únicas.

Já está a planear as férias de verão deste ano e procura um destino bonito sem gastar demasiado? Maiorca mantém-se entre os destinos preferidos dos portugueses, apesar de muitos acreditarem que visitar a ilha exige um grande investimento. No entanto, criadores de conteúdos que já viajaram para lá garantem que é possível conhecer este paraíso espanhol sem gastar uma fortuna.

O perfil de Instagram @rafaelandfranck partilhou um guia completo para explorar Maiorca a preços acessíveis, mesmo durante a época alta, quando uma noite de hotel pode facilmente custar entre 500 e 600 euros, com algumas unidades a ultrapassarem mil euros por noite.

Segundo o casal, há hotéis sazonais, abertos apenas entre abril e outubro, que oferecem preços significativamente mais competitivos. Foi o caso do Pure Salt, onde se alojaram por cerca de 70 euros por noite, com pequeno-almoço incluído, jacuzzi no quarto com vista para o mar, acesso a spa e piscina, e localizado a apenas um minuto da praia.

Para percorrer a ilha, optaram pelo aluguer de carro através da empresa Record Go, que não exige caução e tem preços desde 15 euros por dia. Esta solução permitiu-lhes visitar várias praias e calas, incluindo a sua preferida, a Cala Llombards, famosa pelas águas azul-turquesa e pelo cenário paradisíaco.

No que respeita à gastronomia, garantem que também é possível comer bem sem gastar demasiado. Entre as recomendações destacam-se o restaurante de sushi Soy, o Santa Café para brunch, e opções para jantares mais requintados como o Lili’s, Es Taller ou Illeta, todos com excelentes avaliações no TripAdvisor.