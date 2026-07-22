Votações para escolher o melhor do Algarve nas Novas 7 Maravilhas de Portugal já abriram. Conheça os 14 finalistas

Castelo de Aljezur, Fortaleza de Sagres, Museu de Portimão e Palácio de Estoi estão entre os patrimónios que disputam um lugar na fase nacional
Já estão abertas as votações para escolher os patrimónios que vão representar o Algarve na fase nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal. Ao todo, são 14 finalistas, distribuídos por sete categorias, que disputam um lugar na próxima etapa do concurso.
A escolha cabe ao público, que pode votar por telefone ou através da aplicação TVI Pass.
Final regional realiza-se este sábado
A Final Regional do Algarve está marcada para sábado, 25 de julho, às 15h00, no Palácio de Estoi, em Faro.
A cerimónia será transmitida em direto na TVI e será dedicada à celebração da cultura popular algarvia.
Estes são os 14 finalistas
Castelos
- Castelo de Aljezur
- Fortaleza de Sagres
Grandes Obras
- Marina de Portimão
- Ponte Internacional do Guadiana
História
- Ribat da Arrifana
- Ruínas de Milreu
Religião
- Igreja da Misericórdia de Tavira
- Igreja de Santa Maria do Castelo (Tavira)
Século XX
- Mercados de Olhão
- Salva-Vidas da Fuzeta
Século XXI
- Auditório Maria Barroso (Olhão)
- Portimão Arena
Turismo
- Museu de Portimão
- Palácio de Estoi
Como votar
A votação pode ser feita por telefone, através dos números associados a cada candidato, ou digitalmente através da aplicação TVI Pass. Segundo a organização, cada voto tem um custo de 1 euro, acrescido de IVA.
Organização apela à participação
Citado em comunicado, Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, sublinha a importância da participação do público.
"A participação dos portugueses é essencial para dar visibilidade às tradições que fazem parte da nossa identidade coletiva. Cada voto representa um contributo para a valorização e preservação da cultura popular e para o reconhecimento das comunidades que mantêm vivo este património."
As eliminatórias regionais prolongam-se até 29 de agosto, data em que ficará concluído o apuramento dos patrimónios que irão disputar a fase nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal.