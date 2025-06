Uma piscina grátis no Algarve que parece um paraíso e ainda tem churrasco? Parece inacreditável, mas é verdade

Se pensa que já conhece todos os segredos do Algarve, prepare-se para descobrir uma piscina gratuita que parece um verdadeiro paraíso natural.

As redes sociais nem sempre têm boa fama, sendo por vezes associadas a conteúdos tóxicos ou negativos. No entanto, de vez em quando, revelam-se verdadeiros tesouros repletos de informações úteis, especialmente para quem gosta de viajar e descobrir novos locais. Foi precisamente através de um vídeo produzido numa parceria entre a página de Instagram Visit Loulé e os criadores de conteúdos digitais Miguel & Inês que ficámos a conhecer uma piscina gratuita no Algarve que é um verdadeiro segredo.

Este local fabuloso fica na Fonte da Seiceira, na localidade do Ameixial, e pode ser descrito como um autêntico oásis escondido. Rodeada pela natureza, esta piscina de água límpida é um convite ao descanso e ao contacto com o ambiente natural. Mas não é só isso: o espaço oferece ainda casas de banho, chuveiros, churrasqueiras, um bar/restaurante, uma fonte com água potável, parque infantil e zona de merendas. Tudo pensado para que possa passar um dia inteiro em família, desfrutando de um piquenique ou de um churrasco ao ar livre.

Situado em plena Serra do Caldeirão, no concelho de Loulé, este local é ainda pouco conhecido e representa uma alternativa perfeita para os amantes da natureza que querem fugir das praias do Algarve e explorar outras paisagens da região. Como os próprios Miguel & Inês dizem, “É o sítio ideal para quem procura tranquilidade e um contacto mais próximo com o meio natural”.

Se procura um refúgio para relaxar, rodeado de verde e com todas as condições para um dia em família, esta piscina gratuita na Fonte da Seiceira é uma descoberta imperdível no Algarve.