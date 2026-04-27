Há um “novo Algarve” em Portugal e a imprensa internacional já o descobriu

Em 2025, a imprensa britânica deu destaque a uma região portuguesa “desconhecida” para os turistas do Reino Unido — e, na verdade, também para muitos portugueses que continuam a privilegiar o sul do país. “Com uma costa montanhosa e agreste, praias intocadas, pequenas localidades tranquilas, caminhos de peregrinação e até um peculiar vinho verde local, esta zona de Portugal tem sido largamente ignorada pelos turistas britânicos — até agora”, escreveu o site do jornal britânico Daily Express, bem como o site de viagens Lonely Planet.

Os jornalistas referiam-se à Costa Verde. “O norte de Portugal não beneficia de um verão tão longo e soalheiro como o sul”, admitiam. Ainda assim, destacavam que a costa é “de cortar a respiração”.

“O relevo recortado da costa, o encontro do oceano com as montanhas e o vento cortante do norte (o chamado cortado) tornam o clima bastante imprevisível. As praias podem estar envoltas em nevoeiro até meio da manhã — o que só aumenta o seu misticismo. Por isso, é importante escolher bem a hora para estender a toalha e ter planos alternativos”, recomendavam.

Segundo o mesmo artigo, a Costa Verde podia funcionar como uma escapadinha de fim de semana para quem visita a cidade do Porto, ou até como base para umas férias mais prolongadas, com a duração de duas semanas.

Para estadias mais curtas, os jornalistas sugeriam a escolha de apenas uma vila costeira. Entre as opções apontadas estavam a Póvoa de Varzim, “conhecida pelos casinos e resorts de golfe”, Ofir, que “convida a passeios pelas dunas”, e Afife, considerado um local ideal para surfistas.

O Porto marcava o ponto mais a sul da Costa Verde, tornando esta região particularmente acessível a partir do Reino Unido. “Os comboios regionais ligam a estação de Campanhã, no Porto, à encantadora vila ribeirinha de Caminha, já na fronteira com Espanha, em apenas 90 minutos”, sublinhavam.

Além disso, a Costa Verde afirmava-se como um destino de eleição para caminhantes. “A linha costeira cruza-se com o Caminho de Santiago, uma rota de peregrinação que liga Lisboa a Santiago de Compostela, em Espanha”, podia ler-se no artigo.