Alternativa económica ao Algarve: Influencer mostra destino de sonho por menos dinheiro

Cansado dos preços elevados no Algarve? Uma influencer portuguesa decidiu explorar outras opções e partilhou com os seguidores uma escapadinha de sonho fora do país — com paisagens deslumbrantes, boa comida e alojamento a preços surpreendentemente baixos. A publicação tornou-se viral e está a inspirar muitos a repensar as férias de verão.

Fazer férias no Algarve pode, muitas vezes, revelar-se mais dispendioso do que viajar para o estrangeiro. Entre alojamento, refeições em zonas turísticas e deslocações, o orçamento rapidamente aumenta. Por falta de pesquisa ou simplesmente por hábito, muitos acabam por não considerar alternativas mais acessíveis, que podem até ser mais enriquecedoras.

Contudo, existe um destino paradisíaco que pode ser significativamente mais barato do que umas típicas férias no Algarve. A criadora de conteúdos conhecida no Instagram como @viajar_entre_viagens decidiu demonstrar isso ao partilhar nas redes sociais o valor total que gastou numa viagem de 15 dias à Tailândia.

Este destino, famoso pelas praias de areia branca e águas cristalinas, pode parecer fora do alcance de muitos. No entanto, toda a experiência ficou por cerca de 1200 euros por pessoa — um valor inferior ao que muitos acabam por pagar por duas semanas de férias em território nacional.

Segue-se a distribuição dos custos da viagem: