Está a chocar o País. Jovem de 15 anos suspeito de matar a própria mãe em Algés

Segundo informações apuradas pela TVI e pela CNN Portugal, o adolescente terá relatado às autoridades que discutiu com a mãe durante o dia de quarta-feira e que, durante a noite, lhe terá aplicado um golpe conhecido como “mata-leão”, provocando-lhe a morte.

Os meios de socorro deslocados para o local confirmaram que a mulher se encontrava cadáver, aparentemente desde o dia anterior.

O jovem permanece no local, enquanto as circunstâncias da morte estão a ser investigadas pelas autoridades.

A ocorrência está em desenvolvimento. Os meios encontram-se no local.