Está a chocar o País. Jovem de 15 anos suspeito de matar a própria mãe em Algés

Um jovem de 15 anos é suspeito de ter matado a própria mãe, em Algés. O alerta foi dado esta quinta-feira, 13 de agosto, pelas 17h30.
Segundo informações apuradas pela TVI e pela CNN Portugal, o adolescente terá relatado às autoridades que discutiu com a mãe durante o dia de quarta-feira e que, durante a noite, lhe terá aplicado um golpe conhecido como “mata-leão”, provocando-lhe a morte.
Os meios de socorro deslocados para o local confirmaram que a mulher se encontrava cadáver, aparentemente desde o dia anterior.
O jovem permanece no local, enquanto as circunstâncias da morte estão a ser investigadas pelas autoridades.
A ocorrência está em desenvolvimento. Os meios encontram-se no local.