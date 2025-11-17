Acabe com o cheiro a alho nas mãos. Basta fazer isto

Nunca mais sofra com o cheiro a alho nas mãos.

Quando cortamos alho, surge sempre o mesmo problema: o cheiro intenso que fica entranhado nos dedos. No entanto, existe uma solução que quase ninguém utiliza.

Basta esfregar os dedos na lâmina da faca onde cortou o alho. Este gesto ajuda a reduzir o odor, graças à reação do aço inoxidável com os compostos de enxofre presentes no alho. Nós já experimentámos e funciona.

Se preferir métodos mais tradicionais, pode simplesmente lavar as mãos com água fria e detergente, passar limão ou vinagre, ou até utilizar uma colher de aço inoxidável. São pequenos segredos que resolvem estes pequenos dramas na cozinha.