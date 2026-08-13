Solteira, apresentadora da TVI coloca exigência ao futuro namorado: «Portugueses já tive, agora vou para um estrangeiro»

«É uma brincadeira que eu digo. Portugueses já tive e não correram bem, então vamos para um estrangeiro», afirmou.

Apesar da brincadeira, Alice Alves revelou estar feliz por fazer parte do “clube das solteiras” e não mostra pressa em deixar esta fase para trás. A apresentadora contou ainda que, há algum tempo, chegava a ser mais distante com as pessoas que se aproximavam, mas que isso tem vindo a mudar.

Enquanto o amor não acontece, Alice Alves aproveita sobretudo a maternidade e os momentos ao lado da filha, Benedita, de três anos. Nesta fase, a apresentadora mostra-se tranquila e feliz com a própria companhia, sem sentir que precisa de alguém para se sentir completa. Mas, quando surgir a pessoa certa, não fecha a porta à possibilidade de voltar a apaixonar-se.