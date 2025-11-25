Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha

Depois de quase um ano separados, Alice Alves decidiu finalmente revelar o que esteve na origem da separação do chef Carlos Afonso, pai da sua filha.

Alice Alves, uma das apresentadoras mais acarinhadas da TVI, confirmou no início deste mês que está separada do chef Carlos Afonso há quase um ano. Esta segunda-feira, no «Dois às 10», a comunicadora abriu o coração e falou pela primeira vez, em televisão, sobre a nova fase da sua vida — marcada pela mudança, pela maturidade e pela prioridade absoluta: a filha, Benedita.

Desde pequena que sonhava ser dentista, mas acabou por ser a televisão a conquistar-lhe o futuro. Ao longo dos anos, Alice marcou presença em programas como Câmara Exclusiva, Somos Portugal e em diversos reality shows, tornando-se numa figura familiar para o público português. Em 2021, surpreendeu os seguidores ao assumir a relação com Carlos Afonso, que rapidamente evoluiu para a aventura da parentalidade.

Três anos depois do início dessa história, o amor entre ambos mantém-se — mas noutra forma. E foi sobre essa transformação que Alice decidiu falar com honestidade.

«Foi uma decisão mútua»

Sem dramatizações, a apresentadora explicou que a separação não resultou de um conflito, mas de um afastamento subtil ao longo do tempo. «É uma coisa que se vai apercebendo, que há um afastamento, que há divergências, embora, no nosso caso, não haja conflito. E acabou por ser uma decisão mútua», contou.

Apesar do fim da relação, a comunicadora fez questão de sublinhar que a ligação entre ambos continua.

«A amizade está lá e continuamos a falar imenso», afirmou, garantindo que o diálogo e o respeito são fundamentais para o bem-estar da filha.

«O que custa mais não é o dia da conversa…»

Alice assumiu que a separação é um processo emocional que se prolonga muito para lá do momento em que se toma a decisão. «O que custa mais não é o dia da conversa, é depois. É o habituar à nova rotina, à nova vida e à casa silenciosa», desabafou.

Ainda assim, mostra-se convicta de que foi o caminho certo — sobretudo porque ambos fizeram tudo para salvar a relação. «Não há arrependimento porque nós tentámos tudo. Depois chegamos à conclusão de que vamos ser felizes de outra forma… mas amigos sempre», garantiu, mostrando-se serena e focada no lado positivo da mudança.