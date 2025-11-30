Após confirmar separação, Alice Alves comenta publicação do pai da filha — e a reação dele não passa despercebida

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:21

A apresentadora Alice Alves já revelou os motivos da separação.

Apesar de terem confirmado recentemente que estão separados há quase um ano, Alice Alves e Carlos Afonso continuam a mostrar que mantêm uma relação de respeito, carinho e boa disposição. Prova disso é a troca de mensagens que protagonizaram nas redes sociais e que não passou despercebida aos seguidores.

Tudo aconteceu depois de Carlos Afonso publicar uma fotografia captada durante uma viagem ao México, acompanhada de uma reflexão pessoal. «Há viagens que são destinos… e outras que são libertações», começou por escrever, antes de revelar que aquela viagem marcou o seu regresso ao mundo após a pandemia. O Chef descreveu o México como uma experiência transformadora, capaz de lhe devolver “o ritmo, o ar, a leveza” e a energia para explorar novamente.

No meio da partilha, Alice Alves deixou um comentário bem-humorado: «Essa fotógrafa é do melhor». A resposta de Carlos surgiu no mesmo tom descontraído: «Malta do audiovisual é outra loiça. Eu é mais bolos».

A troca de mensagens, divertida e cúmplice, mostra que, mesmo após o fim da relação, os dois continuam unidos por um vínculo saudável e uma admiração mútua — algo que os fãs já destacaram como sinal de maturidade e respeito.

Recorde-se que, no «Dois às 10», Alice Alves falou recentemente sobre esta nova fase da sua vida, revelando que a separação foi vivida de forma discreta e tranquila, e que hoje se encontra equilibrada e focada no futuro.

Temas: Alice Alves Carlos Afonso Dois às 10 Secret Story

Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha

