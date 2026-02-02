Carlos Afonso fala sobre a separação de Alice Alves e revela reação da filha: «Começou a perceber...»

Depois de tornar pública a separação de Alice Alves, Carlos Afonso esteve no ‘Dois às 10’ e falou, com franqueza, sobre os desafios de assumir o papel de pai solteiro e a adaptação da filha Benedita a esta nova fase da vida familiar.

A separação de Carlos Afonso e Alice Alves foi tornada pública em novembro de 2025, mas a verdade é que a relação já tinha mudado há quase um ano. Do romance entre os dois nasceu, em outubro de 2024, a pequena Benedita, que continua a ser o centro das atenções e das prioridades de ambos.

Esta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, o chef marcou presença no ‘Dois às 10’, onde falou abertamente sobre esta nova fase da sua vida e sobre o desafio de assumir o papel de pai solteiro.

“Assusta e ainda me assusta [ser pai sozinho]”, confessou, sem rodeios. Carlos Afonso explicou que a exigência é maior, sobretudo na organização do dia a dia: “É mais desafiante, porque tens de ter tudo muito coordenado e orientado”.

O convidado recordou ainda a primeira noite em que ficou sozinho com a filha, admitindo que foi um momento estranho para ambos. “É engraçado, porque estamos ali a fazer coisas… É estranho para os dois, acho eu”, partilhou, com sinceridade.

Questionado por Cristina Ferreira sobre se Benedita já começa a perceber que os pais estão separados, Carlos Afonso explicou que houve alguma confusão inicial, mas que tudo tem sido feito com diálogo e cuidado. “Ela logo logo ficou confusa, depois pouco a pouco começou a perceber e nós também fomos explicando”, revelou.

Um testemunho marcado pela honestidade e pela adaptação a uma nova realidade, onde a prioridade continua a ser o bem-estar da filha.