Já sabemos quem é o famoso casal que Gonçalo Quinaz revelou estar prestes a anunciar separação

  • Dois às 10
  • Há 2h e 14min

Apresentadora da TVI confirmou nas redes sociais o fim da relação com o pai da sua filha, após quase um ano de separação discreta.

Chega ao fim uma das relações mais queridas do mundo televisivo português. Alice Alves e Carlos Afonso decidiram seguir caminhos separados, depois de vários anos de amor, companheirismo e uma filha em comum.

O casal, que sempre optou por manter uma postura discreta relativamente à vida pessoal, confirmou a separação através de um comunicado partilhado pela apresentadora nas redes sociais. “O amor continua… simplesmente mudou de forma há quase 1 ano. Eu e o Carlos continuamos unidos como amigos e ligados pelo que temos de mais importante: a nossa filha. Agradecemos o carinho e a preocupação de todos e solicitamos, com respeito, que seja preservada a nossa privacidade. Por agora não faremos mais declarações sobre este tema. Um beijinho, Alice.”

A revelação surge depois de, no programa “Dois às 10”, Gonçalo Quinaz ter deixado no ar que uma separação mediática estava prestes a ser anunciada.

Durante a habitual tertúlia com Luísa Castel-Branco, Cláudia Jacques e Adriano Silva Martins, a conversa girou em torno das separações no meio artístico. Foi nesse momento que Quinaz lançou o enigmático alerta. Agora, revelou ter-se referido precisamente a este casal mas por respeito nunca revelou, contrariamente a outros comentadores.

