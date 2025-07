«Isso é o que nunca devemos fazer»: Especialista alerta para prática que pode prejudicar os seus alimentos

Uma engenheira alimentar deu a dica preciosa a Cristina Ferreira no programa Dois às 10.

Durante uma conversa no programa Dois às 10, Cristina Ferreira lançou uma dúvida comum a muitos portugueses: "E quando se tira um bife para o jantar, mas afinal não se cozinha — pode voltar ao congelador?" A resposta foi clara e direta, dada pela engenheira alimentar Margarida Moldão: "Isso é que nunca devemos fazer."

Segundo a especialista, o ideal, nesses casos, é colocar o bife no frigorífico e não recongelar.

A explicação é científica e fácil de entender: quando um alimento é descongelado, parte da sua água natural liberta-se. Se for recongelado, essa água aumenta de volume, o que provoca ruptura nas células do alimento. Resultado? Um bife que perde suculência e textura. “Aquela água vai rebentar as células no bife. No fim, vamos ter um bife extremamente seco e desagradável”, alertou Margarida Moldão.

A engenheira alimentar, com mais de 40 anos de experiência, aproveitou ainda para sublinhar que a qualidade do produto também se degrada com este processo, e que a melhor opção é conservar o alimento no frio e cozinhá-lo.



Por isso, da próxima vez que mudar de planos ao jantar, lembre-se: o frigorífico é o aliado, não o congelador.