Este é o único tipo de queijo que Cristina Ferreira sente que não faz inchar

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Cristina Ferreira revelou que descobriu um alimento que não lhe causa inchaço nem inflamação. A apresentadora partilhou a sua experiência pessoal e explicou as mudanças que fez na dieta após os 40 anos.

Cristina Ferreira confessou que, nos últimos dois anos, começou a sentir que a dieta que seguia já não lhe trazia resultados. Apesar de comer menos e de forma saudável, a apresentadora notava que a gordura se acumulava, sobretudo, na barriga e nos braços.

Ao procurar novas soluções, descobriu um alimento que faz diferença no seu corpo: «Sinto que é o único queijo que não me incha e inflama», disse, referindo-se ao queijo cottage.

Em direto no Instagram, acompanhada pela nutricionista Sofia Beirão, Cristina ouviu que, a partir dos 40 anos, o corpo muda devido à menopausa e ao envelhecimento natural. «Em média, só pela descida de hormonas e desaceleração do metabolismo, vai engordar 2 quilos por ano», explicou a especialista.

Para contrariar este processo, Cristina aumentou a ingestão de proteína, passou a incluir mais carne e apostou em alimentos ricos em fibras, ómega 3 e lacticínios. O atum e o salmão também entraram nas escolhas, embora com cuidados: segundo a nutricionista, o atum em água é melhor para emagrecer, mas o atum em azeite acaba por ser mais saudável; já o salmão foi destacado como «dos melhores peixes que podemos comer».

