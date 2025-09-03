Este é o único tipo de queijo que Cristina Ferreira sente que não faz inchar

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:16

Cristina Ferreira revelou que descobriu um alimento que não lhe causa inchaço nem inflamação. A apresentadora partilhou a sua experiência pessoal e explicou as mudanças que fez na dieta após os 40 anos.

Cristina Ferreira confessou que, nos últimos dois anos, começou a sentir que a dieta que seguia já não lhe trazia resultados. Apesar de comer menos e de forma saudável, a apresentadora notava que a gordura se acumulava, sobretudo, na barriga e nos braços.

Ao procurar novas soluções, descobriu um alimento que faz diferença no seu corpo: «Sinto que é o único queijo que não me incha e inflama», disse, referindo-se ao queijo cottage.

Em direto no Instagram, acompanhada pela nutricionista Sofia Beirão, Cristina ouviu que, a partir dos 40 anos, o corpo muda devido à menopausa e ao envelhecimento natural. «Em média, só pela descida de hormonas e desaceleração do metabolismo, vai engordar 2 quilos por ano», explicou a especialista.

Para contrariar este processo, Cristina aumentou a ingestão de proteína, passou a incluir mais carne e apostou em alimentos ricos em fibras, ómega 3 e lacticínios. O atum e o salmão também entraram nas escolhas, embora com cuidados: segundo a nutricionista, o atum em água é melhor para emagrecer, mas o atum em azeite acaba por ser mais saudável; já o salmão foi destacado como «dos melhores peixes que podemos comer».

Veja o direto aqui:

Temas: Alimentação saudável Dieta Queijo Dois às 10 Cristina Ferreira

